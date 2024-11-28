Путин: власть на Украине нелегитимна и не имеет права отдавать приказы ВСУ

Представители власти на Украине нелегитимны и являются захватчиками. Об этом 28 ноября на саммите ОДКБ заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.
По словам главы государства, киевский режим не имеет законного права отдавать приказы армии Украины.
«Они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они — узурпаторы власти», — заявил Путин.
Также в ходе сессии Совета коллективной безопасности президент РФ рассказал о начале серийного производства системы «Орешник». На вооружении у Москвы уже есть несколько готовых ракетных систем. По словам Путина, их мощность сопоставима с применением ядерного оружия.
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