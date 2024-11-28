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Политика Путин: власть на Украине нелегитимна и не имеет права отдавать приказы ВСУ

Путин: власть на Украине нелегитимна и не имеет права отдавать приказы ВСУ

1 837
29 комментариев

Представители власти на Украине нелегитимны и являются захватчиками. Об этом 28 ноября на саммите ОДКБ заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, киевский режим не имеет законного права отдавать приказы армии Украины. 

«Они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они — узурпаторы власти», — заявил Путин.

Также в ходе сессии Совета коллективной безопасности президент РФ рассказал о начале серийного производства системы «Орешник». На вооружении у Москвы уже есть несколько готовых ракетных систем. По словам Путина, их мощность сопоставима с применением ядерного оружия.

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Комментарии
29
Garik.Maremanov.1-1
17 минут
А сидеть 30 лет в президентском кресле, в нарушение всех норм Конституции - это как ?
282694747
17 минут
Энтот легитимный!
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