В Эстонии хотят запретить подачу документов на ВНЖ на русском языке

МВД Эстонии предлагает запретить подачу документов на вид на жительство на русском языке. Об этом сообщает издание ERR.

В министерстве полагают, что управляемая миграционная политика должна гарантировать сохранение эстонского языка и культуры, пишет СМИ. Поправками в законодательство, если они будут приняты, также предлагается прописать дополнительные условия для отказа в предоставлении ВНЖ. Среди них — наличие связи с иностранными «учреждениями безопасности или силовыми структурами», пишет ERR.