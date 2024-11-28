В Эстонии хотят запретить подачу документов на ВНЖ на русском языке

МВД Эстонии предлагает запретить подачу документов на вид на жительство на русском языке. Об этом сообщает издание ERR.
В министерстве полагают, что управляемая миграционная политика должна гарантировать сохранение эстонского языка и культуры, пишет СМИ. Поправками в законодательство, если они будут приняты, также предлагается прописать дополнительные условия для отказа в предоставлении ВНЖ. Среди них — наличие связи с иностранными «учреждениями безопасности или силовыми структурами», пишет ERR.
Проживающие в Эстонии граждане, подающие на ВНЖ, также будут обязаны знать государственный язык не ниже уровня А2.
Как писала «Фонтанка», в Эстонии также хотят лишить права голоса на муниципальных выборах неграждан ЕС и НАТО. Для этого готовы соответствующие изменения в конституцию страны.
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