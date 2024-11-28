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Политика В Эстонии хотят запретить подачу документов на ВНЖ на русском языке

В Эстонии хотят запретить подачу документов на ВНЖ на русском языке

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8 комментариев

МВД Эстонии предлагает запретить подачу документов на вид на жительство на русском языке. Об этом сообщает издание ERR.

В министерстве полагают, что управляемая миграционная политика должна гарантировать сохранение эстонского языка и культуры, пишет СМИ. Поправками в законодательство, если они будут приняты, также предлагается прописать дополнительные условия для отказа в предоставлении ВНЖ. Среди них — наличие связи с иностранными «учреждениями безопасности или силовыми структурами», пишет ERR.

Проживающие в Эстонии граждане, подающие на ВНЖ, также будут обязаны знать государственный язык не ниже уровня А2.

Как писала «Фонтанка», в Эстонии также хотят лишить права голоса на муниципальных выборах неграждан ЕС и НАТО. Для этого готовы соответствующие изменения в конституцию страны.

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Комментарии
8
В д. Гадюкино - дожди.
40 минут
Это нормально. В России тоже на эстонском, таджикском, украинском или английском нельзя подавать. Хотя да... Русофобия же. )))
07.10.1952
32 минуты
закономерно и законно
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