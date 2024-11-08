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Политика В Эстонии права голоса на местных выборах лишат неграждан ЕС и НАТО. Для этого изменят конституцию

В Эстонии права голоса на местных выборах лишат неграждан ЕС и НАТО. Для этого изменят конституцию

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13 комментариев

В Эстонии подготовили поправки в конституцию, принятие которых лишит права голоса на местных выборах граждан третьих стран, не входящих в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщило гостелерадио ERR со ссылкой на проект закона.

Согласно поправкам, принимать участие в выборах в местные органы самоуправления могут граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане ЕС и НАТО, достигшие возраста 16 лет. Лишаются этого права в том числе граждане Украины. Если законопроект примут, право голоса потеряют около 72 тысяч человек.

По текущему законодательству, голосовать на местных выборах могут граждане Эстонии, проживающие в стране граждане других стран ЕС и лица с долговременным ВНЖ или с постоянным правом на жительство.

Законопроект был представлен 21 октября этого года оппозиционной партией Isamaa. Под его положения попадают в том числе граждане России и Украины, проживающие в Эстонии. Глава партии объяснил это тем, что до выборов в стране осталось меньше года, поэтому право голоса должно остаться только у граждан тех стран, с которыми у Эстонии ратифицированы международные соглашения.

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Комментарии
13
Barmaley_5e4d0211d3423
1 час
Нато тоже лишили? У хозяев не спрашивали?
Tattiana
1 час
Я считаю, что человек должен голосовать в стране своего гражданства. Никакие вторые/третьи гражданства не должны учитываться тоже. Есть у меня родственничек в Таллине, седьмая вода на киселе. У него российское гражданство, хотя и родился, и всю жизнь он прожил в Таллине. И он выбирает МНЕ президента. Кстати, все остальные родственники, русские до мозга костей, имеют гражданство Эстонии.
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