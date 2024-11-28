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Общество Мама умерла, едет к папе. Россия передала Украине семерых детей

Мама умерла, едет к папе. Россия передала Украине семерых детей

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5 комментариев

После сообщения о передаче Украиной шести детей в Россию стало известно и о движении в обратную сторону. В посольстве Катара в Москве Россия передала Украине семерых детей, в том числе двух с ограниченными возможностями, для воссоединения с семьями. «Истории у детей самые разные, некоторые особенно драматичные», — рассказала омбудсмен Мария Львова-Белова. Процедура велась при содействии Катара. Об этом 28 ноября сообщает РБК.

«Работу по воссоединению детей проводим по поручению президента России Владимира Путина. В этот раз это группа из семи детей в возрасте от шести до шестнадцати: шесть мальчиков и одна девочка», — отметила Мария Львова-Белова.

Большинство детей всё это время жили в России с близкими родственниками, в основном с бабушками. Один 12-летний мальчик жил с мамой (родители у него в разводе). В этом году его мама умерла, и он едет на Украину к папе. Один 16-летний мальчик находился в Алешкинском детском доме-интернате. Он почти с рождения остался без попечения родителей, и опеку над ним оформил брат.

Вчера два мальчика семи и девяти лет воссоединились со своими родителями также в посольстве Катара. В общей сложности к настоящему моменту 15 детей вернулись в семьи в России, а 87 — на Украине и в других странах.

Катар помогает и в вопросах военнопленных: в конце октября при посредничестве Дохи стороны обменялись письмами пленных к родным. В обмене военнопленными посредником выступает также ОАЭ. В этом году благодаря содействию этих ближневосточных стран почти 2,2 тысячи человек вернулись домой, последний обмен прошел по формуле «95 на 95» в октябре.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Мама умерла, едет к папе. - Мама едет или кто ?
Гость
55 минут
ИИ лучше тексты пишет и без ошибок, чем это.
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