Переговорами по урегулированию конфликта на Украине будут заниматься только Россия и США, Франция опасается, что Европу и Киев в процесс могут не включить. Такую точку зрения приводит издание The Economist 28 ноября.

Больше всего такой возможностью обеспокоены советники президента Франции Эммануэля Макрона. Они полагают, что дипломатией будут заниматься представители России и США, а Европу и Киев оставят в стороне.

Переговоры на тему урегулирования конфликта на Украине пока не идут. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва к ним готова, однако с учетом ситуации «на земле», а не «хотелок» Киева. Украина и США же, наоборот, идут на эскалацию конфликта, что показывает их нежелание договариваться, отмечают в российском руководстве.

Избранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании не раз заявлял, что может завершить конфликт на Украине за сутки. И даже до своей инаугурации.