Утром 28 ноября на станции метро «Проспект Ветеранов» молодого человека спасли от падения на пути. Его нога провалилась между поездом и платформой. Пассажир Дмитрий, оказавшийся в это же время там, рассказал «Фонтанке» о случившемся.

Примерно в 8:25 Дмитрий спустился в метро и увидел, что на платформе лежит парень без ботинок. Видимых повреждений заметно не было, но молодой человек выглядел потерянным и с трудом отвечал на вопросы.

«Мы его начали расспрашивать о том, что произошло. А он только ответил: „Я торопился“. Обратились к сотрудникам метро, они вызвали скорую», — сказал Дмитрий. Он предположил, что у парня травмированы ноги.

В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» сообщили, что пассажир провалился ногой между поездом и платформой. Его госпитализировали в 26-ю городскую больницу.