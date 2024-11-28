Неизвестный оставил 17 дырок в окнах школы олимпийского резерва Адмиралтейского района

Полиция Адмиралтейского района Петербурга проводит проверку по факту хулиганской выходки на Рижском проспекте. Неизвестный расстрелял окна школы олимпийского резерва, оставив аж 17 отверстий в стеклопакетах.

Как стало известно «Фонтанке», с заявлением в правоохранительные органы обратился главный инженер образовательного учреждения. Со слов специалиста, после действий неизвестного хулигана в школе повреждены 8 окон на втором этаже.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.