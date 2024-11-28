Сел не на тот автобус. ПАТ рассказал, почему пассажир выпал под колесо

Подробности ЧП с автобусом, из которого выпал пассажир, сообщили «Фонтанке» 28 ноября в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» (ПАТ).

«Пассажир сел не на тот автобус. Осознав это, при отъезде от остановки он самовольно открыл двери автобуса и выпал на проезжую часть», — рассказали в пресс-службе.