Сел не на тот автобус. ПАТ рассказал, почему пассажир выпал под колесо

Подробности ЧП с автобусом, из которого выпал пассажир, сообщили «Фонтанке» 28 ноября в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» (ПАТ).
«Пассажир сел не на тот автобус. Осознав это, при отъезде от остановки он самовольно открыл двери автобуса и выпал на проезжую часть», — рассказали в пресс-службе.
Инцидент произошёл 27 ноября около 8:30 у остановки «1-й Бадаевский проезд» на Московском шоссе. 48-летний мужчина выпал из автобуса № 196 во время движения. После оказания помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили выздоравливать дома.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.