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Происшествия Сел не на тот автобус. ПАТ рассказал, почему пассажир выпал под колесо

Сел не на тот автобус. ПАТ рассказал, почему пассажир выпал под колесо

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4 комментария

Подробности ЧП с автобусом, из которого выпал пассажир, сообщили «Фонтанке» 28 ноября в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» (ПАТ).

«Пассажир сел не на тот автобус. Осознав это, при отъезде от остановки он самовольно открыл двери автобуса и выпал на проезжую часть», — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошёл 27 ноября около 8:30 у остановки «1-й Бадаевский проезд» на Московском шоссе. 48-летний мужчина выпал из автобуса № 196 во время движения. После оказания помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили выздоравливать дома.

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Комментарии
4
Cashmare
12 минут
всегда так делаю, если сажусь не в тот автобус: самовольно открываю двери и выпадаю с криком "джеронимо!". не, ну а как по-другому-то, только так
Zet
15 минут
а как он их открыл?
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