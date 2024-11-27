Пассажир выпал из автобуса на Московском шоссе и угодил под колесо

Автобус потерял пассажира по пути от остановки на юге Петербурга. Со слов пострадавшего, это произошло случайно. В полиции же сообщили, что мужчина сам открыл дверь.

В 8:30 27 ноября у остановки «1-й Бадаевский проезд» на Московском шоссе 48-летний мужчина выпал из автобуса № 196 во время движения, стало известно «Фонтанке». После этого автобус проехал задним колесом ему по ступне. Мужчину доставили в больницу с автотравмой, ушибом грудной клетки и сдавлением мягких тканей стопы. После оказания помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили выздоравливать дома.

Как рассказал «Фонтанке» сам пострадавший, все произошло, когда автобус уже отъехал от остановки и выруливал из «кармана». Мужчина стоял на площадке возле двери, при повороте налево его по инерции потянуло в противоположную сторону, и он вывалился спиной в дверь, которая почему-то открылась. Автобусное колесо проехало ему по правой ступне и зажевало рукав куртки возле локтя. Упал он удачно: «ласта черная», но переломов нет, и рука под колесо не попала, рассказал пассажир.

В то же время у пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти другая информация об обстоятельствах происшествия. В полицию Пушкинского района поступило сообщение о том, что возле указанной остановки в автобусе № 196 мужчина 45 лет сам нажал кнопку открывания дверей при вынужденной остановке и выпал из салона, рассказали в главке. В результате тот же автобус наехал ему на ногу, и мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

О случившемся рассказали и очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В комментариях там тоже озвучивают обе версии. Отмечают, что автобус был не лазурный, а еще старого образца.