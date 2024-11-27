Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

штиль.

 763мм 95%
Подробнее
1 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
Промышленный Петербург
Петербург настоящего и будущего глазами архитекторов
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Пассажир выпал из автобуса на Московском шоссе и угодил под колесо

Пассажир выпал из автобуса на Московском шоссе и угодил под колесо

1 240
5 комментариев

Автобус потерял пассажира по пути от остановки на юге Петербурга. Со слов пострадавшего, это произошло случайно. В полиции же сообщили, что мужчина сам открыл дверь.

Источник:

В 8:30 27 ноября у остановки «1-й Бадаевский проезд» на Московском шоссе 48-летний мужчина выпал из автобуса № 196 во время движения, стало известно «Фонтанке». После этого автобус проехал задним колесом ему по ступне. Мужчину доставили в больницу с автотравмой, ушибом грудной клетки и сдавлением мягких тканей стопы. После оказания помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили выздоравливать дома.

Источник:

Как рассказал «Фонтанке» сам пострадавший, все произошло, когда автобус уже отъехал от остановки и выруливал из «кармана». Мужчина стоял на площадке возле двери, при повороте налево его по инерции потянуло в противоположную сторону, и он вывалился спиной в дверь, которая почему-то открылась. Автобусное колесо проехало ему по правой ступне и зажевало рукав куртки возле локтя. Упал он удачно: «ласта черная», но переломов нет, и рука под колесо не попала, рассказал пассажир.

В то же время у пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти другая информация об обстоятельствах происшествия. В полицию Пушкинского района поступило сообщение о том, что возле указанной остановки в автобусе № 196 мужчина 45 лет сам нажал кнопку открывания дверей при вынужденной остановке и выпал из салона, рассказали в главке. В результате тот же автобус наехал ему на ногу, и мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

О случившемся рассказали и очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В комментариях там тоже озвучивают обе версии. Отмечают, что автобус был не лазурный, а еще старого образца.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Петербург ДТП с автобусом
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
VVM1962
22 минуты
что это за автобус, если пассажир во время движения может нажать некую кнопку и дверь откроется. Это наверное из той же серии, где баллон с сжатым воздухом находится в салоне, над головами пассажиров.
Сила в Правде!!
27 минут
голубой автобус небось.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Новости компаний
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ТОП 5
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10