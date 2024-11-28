Сибиряк получил дело о разврате после посиделок с подростками на улице Сикейроса

Уголовное дело о развратных действиях возбуждено Выборгским следственным отделом ГСУ СК по Петербургу. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 ноября, мужчина уже помещен в ИВС, где ожидает избрания меры пресечения.
О самом инциденте «Фонтанка» писала ранее. На 47-летнего мужчину из Сибири пожаловался 15-летний подросток. По словам школьника, со взрослым он и его 17-летний друг встретились в баре. Там они выпили и переместились на улицу Сикейроса, где жил сибиряк. Алкогольная вечеринка продолжилась и завершилась только тогда, когда хозяин квартиры якобы стянул с юноши штаны и попытался совершить половой акт. Затем мужчина придавил подростка коленом и изнасиловал орально.
Это уголовное дело — не первое в послужном списке фигуранта. За что его судили ранее и за что он оправдывался в соцсетях, читайте на «Фонтанке».
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