Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

ю-з.

 764мм 95%
Подробнее
4 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
Промышленный Петербург
Петербург настоящего и будущего глазами архитекторов
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Сибиряк получил дело о разврате после посиделок с подростками на улице Сикейроса

Сибиряк получил дело о разврате после посиделок с подростками на улице Сикейроса

1 423
6 комментариев

Уголовное дело о развратных действиях возбуждено Выборгским следственным отделом ГСУ СК по Петербургу. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 ноября, мужчина уже помещен в ИВС, где ожидает избрания меры пресечения.

О самом инциденте «Фонтанка» писала ранее. На 47-летнего мужчину из Сибири пожаловался 15-летний подросток. По словам школьника, со взрослым он и его 17-летний друг встретились в баре. Там они выпили и переместились на улицу Сикейроса, где жил сибиряк. Алкогольная вечеринка продолжилась и завершилась только тогда, когда хозяин квартиры якобы стянул с юноши штаны и попытался совершить половой акт. Затем мужчина придавил подростка коленом и изнасиловал орально.

Это уголовное дело — не первое в послужном списке фигуранта. За что его судили ранее и за что он оправдывался в соцсетях, читайте на «Фонтанке».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Разврат Развратник Педофил Педофилия
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
282694747
12 минут
У нас скоро с ясельной группы по барам шляться будут
282556445
5 минут
Любимый контингент Путина, элита, после прогулки на СВО станет депутатом.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Новости компаний
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ТОП 5
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10