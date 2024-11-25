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Происшествия Сибиряка задержали после жалобы подростка на попытку изнасилования в Петербурге. Он не досидел за чужую смерть

Сибиряка задержали после жалобы подростка на попытку изнасилования в Петербурге. Он не досидел за чужую смерть

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20 комментариев

Мужчина с бурным прошлым объясняется со следствием после рандеву с двумя подростками в Выборгском районе Петербурга. Встреча в баре продолжилась в квартире взрослого, знакомство было ближе, чем рассчитывал один из юных гостей.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 ноября, полицейские задержали 47-летнего жителя 12-этажки на улице Сикейроса. В той же съёмной квартире нашли 17-летнего подростка, неподалёку — его 15-летнего друга.

Поводом для визита стал звонок младшего из юношей. Он рассказал, что вместе с другом встретился в баре с мужчиной. Они угостились алкоголем и продолжили общение в квартире на Сикейроса. Там, с его слов, мужчина попытался совершить с ним половой акт, а после надавил коленом на грудь и, удерживая таким образом, изнасиловал орально.

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Для задержанного первым оно не будет. Мужчина из Иркутской области. В 2015 году трагедией обернулся его день рождения. В своих соцсетях сибиряк рассказывал, что в тот день в его доме собрались гости, охранник с двоюродным братом зачем-то вышли в баню, где подрались. Позже родственника нашли мёртвым. Мужчина заверял подписчиков на своей странице в соцсетях, что преступление не совершал. Суд установил, что всё случилось иначе.

И хозяина дома, и охранника в 2017 году признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности. Первому вменили ещё и незаконное хранение обреза и 37 патронов. Он получил 15 лет в колонии строгого режима.

В ноябре 2022 года мужчину приговорили за особо крупное мошенничество и валютные операции по переводу денег на банковские счета нескольких нерезидентов с использованием поддельных документов. Его срок вырос ещё на несколько лет. Тем не менее, по предварительным данным, в январе прошлого года фигурант вышел на свободу.

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Комментарии
20
AEG1
55 минут
А можно уточнить, почему, имея такие срока, он "в январе прошлого года" (не отсидев и половины даже от первых 15-ти лет) вдруг оказался на свободе? Это не из тех ли, кто у нас теперь новая "элита" и в школах "уроки о главном" ведет?
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
А попа в Екатеринбурге отпустили. Чем этот хуже?
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