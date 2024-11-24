В Петербурге подросток попал в больницу после попытки изнасилования взрослым

Подросток из Ленобласти заявил, что стал жертвой взрослого мужчины из Петербурга. Новый друг с помощью алкоголя заманил юношу и его друга к себе домой, где надругался над потерпевшим.

Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, 15-летнего мальчика скорая помощь забрала ночью от одного из домов на улице Сикейроса в Выборгском районе. В детской больнице имени Филатова у пациента диагностировали отравление этанолом.

Юноша рассказал полиции, что в ночь на субботу он и его друг встретились в баре со знакомым мужчиной. Там они втроем пили пиво, после чего взрослый позвал двух несовершеннолетних к себе. Дома все трое продолжили выпивать. В какой-то момент мужчина приспустил с потерпевшего нижнее белье и попытался совершить половой акт. После этого он надавил коленом на грудь подростку и, удерживая таким образом, изнасиловал орально.

Так как подросток был пьян, данных мужчины и его адреса он вспомнить не смог.