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Происшествия В Петербурге подросток попал в больницу после попытки изнасилования взрослым

В Петербурге подросток попал в больницу после попытки изнасилования взрослым

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4 комментария

Подросток из Ленобласти заявил, что стал жертвой взрослого мужчины из Петербурга. Новый друг с помощью алкоголя заманил юношу и его друга к себе домой, где надругался над потерпевшим.

Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, 15-летнего мальчика скорая помощь забрала ночью от одного из домов на улице Сикейроса в Выборгском районе. В детской больнице имени Филатова у пациента диагностировали отравление этанолом.

Юноша рассказал полиции, что в ночь на субботу он и его друг встретились в баре со знакомым мужчиной. Там они втроем пили пиво, после чего взрослый позвал двух несовершеннолетних к себе. Дома все трое продолжили выпивать. В какой-то момент мужчина приспустил с потерпевшего нижнее белье и попытался совершить половой акт. После этого он надавил коленом на грудь подростку и, удерживая таким образом, изнасиловал орально.

Так как подросток был пьян, данных мужчины и его адреса он вспомнить не смог.

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Комментарии
4
Панкихой
29 минут
Эх, селяни ...
Zet
5 минут
а второй помнит? или и вспоминать не хочет?
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