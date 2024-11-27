Диана Арбенина прокомментировала свое падение на концерте в Петербурге

Солистка группы «Ночные снайперы» назвала прошедший сегодня концерт в петербургском клубе «А2» одним из лучших, несмотря на свое падение. Об этом 27 ноября она заявила в своем официальном телеграм-канале.
«Я же говорю, что на концерт приходят самые лучшие люди. Сегодня в Питере я еще раз в этом убедилась, когда падала с балкона», — заявила Диана Арбенина.
Как ранее писала «Фонтанка», артистка забралась на второй этаж концертной площадки, шла вдоль перил, пока не провалилась в сетке, которая как раз выставлена, чтобы избежать падений на зрителей на основном танцполе. Фанаты принялись помогать звезде — подсаживать снизу и тянуть сверху. Усугубило ситуацию и то, что певица запуталась в проводах.
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