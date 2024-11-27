Диана Арбенина прокомментировала свое падение на концерте в Петербурге

Солистка группы «Ночные снайперы» назвала прошедший сегодня концерт в петербургском клубе «А2» одним из лучших, несмотря на свое падение. Об этом 27 ноября она заявила в своем официальном телеграм-канале.

«Я же говорю, что на концерт приходят самые лучшие люди. Сегодня в Питере я еще раз в этом убедилась, когда падала с балкона», — заявила Диана Арбенина.