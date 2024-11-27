«Зато понятно, что вживую поёт». Диана Арбенина упала на концерте в Петербурге

Судя по опубликованным кадрам, артистка забралась на второй этаж концертной площадки, шла вдоль перил, пока не провалилась в сетке, которая как раз выставлена, чтобы избежать падений на зрителей на основном танцполе. Фанаты принялись помогать звезде — подсаживать снизу и тянуть сверху. Усугубило ситуацию и то, что певица запуталась в проводах.