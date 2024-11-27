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Общество Афиша Plus «Зато понятно, что вживую поёт». Диана Арбенина упала на концерте в Петербурге

«Зато понятно, что вживую поёт». Диана Арбенина упала на концерте в Петербурге

1 686
6 комментариев

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала на концерте в А2. Об этом 27 ноября сообщают поклонники певицы.

Судя по опубликованным кадрам, артистка забралась на второй этаж концертной площадки, шла вдоль перил, пока не провалилась в сетке, которая как раз выставлена, чтобы избежать падений на зрителей на основном танцполе. Фанаты принялись помогать звезде — подсаживать снизу и тянуть сверху. Усугубило ситуацию и то, что певица запуталась в проводах.

После этого Диана Арбенина продолжила концерт. «Зато понятно, что вживую поет», — написала одна из поклонниц.

Весной этого года на концерте в Петербурге упала Кристина Орбакайте. Артистка поднималась на сцену из зрительского зала, когда случайно запуталась в своем платье-балахоне.

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Комментарии
6
Сила в Правде!!
5 минут
долго репетировала патриотка чудо падение видать.
Гость
5 минут
Жаль что поймали.
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