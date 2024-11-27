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Общество В Ленобласти ИП-участников СВО поддержат налоговыми льготами и грантами

В Ленобласти ИП-участников СВО поддержат налоговыми льготами и грантами

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13 комментариев

В Ленинградской области вводят две новые меры поддержки для индивидуальных предпринимателей, которые участвуют или участвовали в специальной военной операции. С 2025 года они смогут претендовать на льготное налогообложение или на грант. Подробности 26 ноября сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

По словам Дрозденко, принимающие или принимавшие участие в СВО индивидуальные предприниматели смогут получить льготу по упрощенной системе налогообложения — один процент вместо шести процентов для базы «Доход». Данная инициатива принадлежит губернатору, ее одобрила комиссия областного ЗакСа.

ИП, которые вернулись со специальной военной операции и хотят возобновить деятельность или же вовсе начать ее, смогут получить грант в размере 750 тысяч рублей. Средства в бюджете предусмотрены, порядок выдачи должно утвердить правительство Ленобласти.

Ранее власти Ленинградской области приняли решение сократить общественно-культурные, концертные, форумные мероприятия, а финансирование с фестивалей и праздников перенаправить на поддержку спецоперации.

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Комментарии
13
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
То есть, у участников "свободного" рынка будут заведомо неравные коммерческие условия? Патриотизм всегда с глупостью вместе?
Заливщик голосовых планок
53 минуты
Охранное предприятие "Быстрый суд"! А что, звучит!
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