В Ленобласти ИП-участников СВО поддержат налоговыми льготами и грантами

В Ленинградской области вводят две новые меры поддержки для индивидуальных предпринимателей, которые участвуют или участвовали в специальной военной операции. С 2025 года они смогут претендовать на льготное налогообложение или на грант. Подробности 26 ноября сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

По словам Дрозденко, принимающие или принимавшие участие в СВО индивидуальные предприниматели смогут получить льготу по упрощенной системе налогообложения — один процент вместо шести процентов для базы «Доход». Данная инициатива принадлежит губернатору, ее одобрила комиссия областного ЗакСа.

ИП, которые вернулись со специальной военной операции и хотят возобновить деятельность или же вовсе начать ее, смогут получить грант в размере 750 тысяч рублей. Средства в бюджете предусмотрены, порядок выдачи должно утвердить правительство Ленобласти.

Ранее власти Ленинградской области приняли решение сократить общественно-культурные, концертные, форумные мероприятия, а финансирование с фестивалей и праздников перенаправить на поддержку спецоперации.