Дрозденко: Ленобласть сократит концерты и форумы ради поддержки СВО

Власти сократят в Ленобласти общественно-культурные, концертные, форумные мероприятия, а финансирование с фестивалей и праздников направят на поддержку спецоперации. Представить соответствующие предложения поручено главам управлений и комитетов, написал Дрозденко в своем telegram-канале .

Ограничат также командировки сотрудников администрации, если речь не идет о подписании документов или обязательном представительстве Ленобласти. В том числе поручено сократить участие чиновников в форумах, если они не выступают там с речью или докладом. Такая же рекомендация направлена в администрации районов, добавил губернатор.