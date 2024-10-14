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Общество Дрозденко: Ленобласть сократит концерты и форумы ради поддержки СВО

Дрозденко: Ленобласть сократит концерты и форумы ради поддержки СВО

В Ленинградской области перераспределят финансирование общественных и культурных мероприятий в пользу нужд СВО. Об этом 14 октября заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

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5 комментариев

Власти сократят в Ленобласти общественно-культурные, концертные, форумные мероприятия, а финансирование с фестивалей и праздников направят на поддержку спецоперации. Представить соответствующие предложения поручено главам управлений и комитетов, написал Дрозденко в своем telegram-канале.

Ограничат также командировки сотрудников администрации, если речь не идет о подписании документов или обязательном представительстве Ленобласти. В том числе поручено сократить участие чиновников в форумах, если они не выступают там с речью или докладом. Такая же рекомендация направлена в администрации районов, добавил губернатор.

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Комментарии
5
282799367
44 минуты
Вот и еще один пример закамуфлированных военных расходов.
Torres
42 минуты
о, значит действительно денег не хватает. и очень скоро они совсем-совсем закончатся.
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