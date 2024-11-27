Неизвестный устроил стрельбу в центре Москвы

Неизвестный вечером 27 ноября устроил стрельбу в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прокуратура Центрального административного округа Москвы контролирует установление обстоятельств конфликта. Издание MSK1.RU со ссылкой на очевидцев сообщает, что конфликт произошел между двумя мужчинами, которые вышли из ресторана на улицу для выяснения отношений. Один из них и выстрелил в оппонента, после чего скрылся вместе со своей компанией, которая находилась внутри.