Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

штиль.

 763мм 95%
Подробнее
2 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
Промышленный Петербург
Петербург настоящего и будущего глазами архитекторов
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Неизвестный устроил стрельбу в центре Москвы

Неизвестный устроил стрельбу в центре Москвы

6 889
26 комментариев

Неизвестный вечером 27 ноября устроил стрельбу в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Большой Никитской, мужчина открыл огонь после конфликта в ресторане «Кофемания». Предварительно, есть один раненый.

На месте происшествия работают полицейские — место происшествия оцепили, на месте стрельбы обнаружены две гильзы.. Также туда выехали сотрудники скорой помощи.

Источник:

РИА Новости сообщает, что стрельба велась из травматического пистолета. Стрелявшие скрылись на автомобиле.

Источник:

Прокуратура Центрального административного округа Москвы контролирует установление обстоятельств конфликта. Издание MSK1.RU со ссылкой на очевидцев сообщает, что конфликт произошел между двумя мужчинами, которые вышли из ресторана на улицу для выяснения отношений. Один из них и выстрелил в оппонента, после чего скрылся вместе со своей компанией, которая находилась внутри.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Стрельба Кофемания Москва Конфликт
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY13
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY17
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
Заливщик голосовых планок
1 час
Наш мальчик или неизвестный без национальности?
Игорь Протасов
46 минут
Пехотинцы в трениках? :-)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Новости компаний
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ТОП 5
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10