Неизвестный устроил стрельбу в центре Москвы

Неизвестный вечером 27 ноября устроил стрельбу в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Большой Никитской, мужчина открыл огонь после конфликта в ресторане «Кофемания». Предварительно, есть один раненый.
На месте происшествия работают полицейские — место происшествия оцепили, на месте стрельбы обнаружены две гильзы.. Также туда выехали сотрудники скорой помощи.
РИА Новости сообщает, что стрельба велась из травматического пистолета. Стрелявшие скрылись на автомобиле.
Прокуратура Центрального административного округа Москвы контролирует установление обстоятельств конфликта. Издание MSK1.RU со ссылкой на очевидцев сообщает, что конфликт произошел между двумя мужчинами, которые вышли из ресторана на улицу для выяснения отношений. Один из них и выстрелил в оппонента, после чего скрылся вместе со своей компанией, которая находилась внутри.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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