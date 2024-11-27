Присяжные не помогли Мише Хохлу остаться непричастным к убийству совладельца «Метрополя» на Кипре

Коллегия присяжных вынесла вердикт по делу об организации убийства на Кипре в 2004 году двух петербургских бизнесменов и переводчика. Они пришли к выводу, что за «заказом» стоит Михаил Глущенко.
Как сообщает 27 ноября глава пресс-службы судов Дарья Лебедева, перед коллегией стояли три вопроса - доказано ли, что убийство вообще было, доказано ли, что организовал его Глущенко и виновен ли он в этой организации. Присяжные на все вопросы ответили положительно. Отметим, что уверены в этом все шестеро присяжных.
Наказание будет назначено судом позднее.
Как сообщалось ранее, Глущенко не признает вину и даже прозрачно намекнул, что убийства может и вовсе не было.
Глущенко признан виновным в организации убийства в марте 2004 года бизнесменов Вячеслава Шевченко, Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой. Шевченко, по версии Глущенко, был его деловым партнером, а по версии обвинения — входил в группировку «тамбовских» и крышевал бизнес Шевченко. Убийство было организовано после того, как бизнесмен захотел избавиться от «крыши» и ежемесячной дани. Глущенко затребовал 10 миллионов долларов отступных, но своего не получил, после чего тела троих человек были найдены в черных мешках — их убили битами и топором. Исполнители установлены не были, кроме одного человека, но он в розыске.
Ранее Глущенко был приговорен к 17 годам по делу о вымогательстве вышеупомянутых миллионов и за организацию убийства Галины Старовойтовой.
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