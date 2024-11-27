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Происшествия Присяжные не помогли Мише Хохлу остаться непричастным к убийству совладельца «Метрополя» на Кипре

Присяжные не помогли Мише Хохлу остаться непричастным к убийству совладельца «Метрополя» на Кипре

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2 комментария

Коллегия присяжных вынесла вердикт по делу об организации убийства на Кипре в 2004 году двух петербургских бизнесменов и переводчика. Они пришли к выводу, что за «заказом» стоит Михаил Глущенко. 

Как сообщает 27 ноября глава пресс-службы судов Дарья Лебедева, перед коллегией стояли три вопроса - доказано ли, что убийство вообще было, доказано ли, что организовал его Глущенко и виновен ли он в этой организации. Присяжные на все вопросы ответили положительно. Отметим, что уверены в этом все шестеро присяжных. 

Наказание будет назначено судом позднее.

Как сообщалось ранее, Глущенко не признает вину и даже прозрачно намекнул, что убийства может и вовсе не было.

Глущенко признан виновным в организации убийства в марте 2004 года бизнесменов Вячеслава Шевченко, Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой. Шевченко, по версии Глущенко, был его деловым партнером, а по версии обвинения — входил в группировку «тамбовских» и крышевал бизнес Шевченко. Убийство было организовано после того, как бизнесмен захотел избавиться от «крыши» и ежемесячной дани. Глущенко затребовал 10 миллионов долларов отступных, но своего не получил, после чего тела троих человек были найдены в черных мешках — их убили битами и топором. Исполнители установлены не были, кроме одного человека, но он в розыске.  

Ранее Глущенко был приговорен к 17 годам по делу о вымогательстве вышеупомянутых миллионов и за организацию убийства Галины Старовойтовой.

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Комментарии
3
265845724
18 минут
Отпустите наконец то Блаженного!!!!
Kostyn
10 минут
90-е, начало двухтысячных непаханое поле для правоохранительных органов. Там еще раскрывать на десять лет вперед. Есть хорошая шутка - главное в результате расследования не выйти на самого себя :) Хотя сейчас там много молодёжи, они точно сами на себя не выйдут, а вот лет через десять - пятнадцать уже не вышили бы на них :))
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