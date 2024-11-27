«Его никто не видел мертвым». Миша Хохол просит оправдания по делу об убийстве экс-депутата и совладельца «Метрополя»

Суд в Петербурге заканчивает рассматривать дело о тройном убийстве 20-летней давности. Подсудимый Михаил Глущенко, уже осужденный за организацию убийства Галины Старовойтовой, просит присяжных его оправдать.

Источник: Дарья Лебедева / пресс-служба судов Санкт-Петербурга

27 ноября в суде прозвучало последнее слово Глущенко, также известного как Миша Хохол. Видео из суда публикует у себя в телеграм-канале глава пресс-службы судов Дарья Лебедева.

Глущенко судят по делу об организации убийства в марте 2004 года бизнесменов Вячеслава Шевченко, Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой. Тела были найдены на вилле Шевченко на Кипре. Установлен один соучастник, он давно в розыске. Кто еще был в доме — по сей день неизвестно. В качестве орудия убийства были использованы бейсбольные биты и топор. Процесс проходит с участием коллегии присяжных.

Глущенко виновным себя не считает и, более того, рассказал коллегии, что вообще-то никто не видел мертвыми Шевченко, Зорина и Третьякову. Подсудимый поделился соображением о том, что Шевченко якобы «подводил людей под крышу тамбовских бандитов», затем у этих людей все отбирали и поэтому у бизнесмена было много врагов. «Мертвому нельзя отомстить», — сообщил коллегии Глущенко и добавил, что у Шевченко была еще одна вилла. Он также отметил, что вел с убитым совместный бизнес и смерть Шевченко ему была невыгодна. Он попросил его оправдать.

Напомним, когда дело только передавали в суд, Глущенко был менее категоричен насчет тройного убийства на Кипре и указывал, что все произошло по заказу Владимира Барсукова-Кумарина. Правда, не уточнял, кто именно этот заказ получил и исполнил.

Процесс, как и прочие с участием Глущенко, шел медленно и тяжело — то в суд приходилось вызывать врачей, то заново набирать коллегию присяжных.

По версии обвинения, Глущенко крышевал бизнес Шевченко, а убийство было организовано и воплощено после того, как бизнесмен попытался от подобных услуг избавиться.

Ранее Глущенко был признан виновным в вымогательстве у Шевченко 10 миллионов долларов — такой он видел сумму отступных. Он также получил срок за организацию убийства Галины Старовойтовой и назвал заказчиком Барсукова-Кумарина. На этот раз его слова были восприняты всерьез.

Глущенко 67 лет, он давно за решеткой, даже успел попробовать выйти по УДО, но не вышло. В прошлом он, как и Шевченко, депутат Госдумы, а также мастер спорта по боксу.

После смерти Шевченко бизнесом продолжил управлять его брат Сергей и другие члены семьи. Им принадлежит сеть кондитерских «Север-Метрополь», рестораны, отели и магазины.