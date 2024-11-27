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Происшествия Найденную в хлеву школьницу могли оглушить, изнасиловать и оставить свиньям

Найденную в хлеву школьницу могли оглушить, изнасиловать и оставить свиньям

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15 комментариев

Погибшую в хлеву со свиньями 17-летнюю девушку из поселка Ушканка Красноярского края сначала ударили по голове и изнасиловали, а затем намеренно оставили на растерзание животным, считают в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Источник:

Как сообщает 27 ноября NGS24 со ссылкой на следователей, подозреваемый скотник мог совершить с подростком действия сексуального характера. Он, как полагает СК, конфликтовал с её отцом-управляющим и захотел в отместку зарезать скот. Когда мужчина зашел в коровник, то столкнулся с кормившей животных школьницей и напал на нее. Девушка сопротивлялась, но после сильного удара бревном потеряла сознание, чем, вероятно, и воспользовался злодей. Получив свое, он, понимая, что на беспомощную жертву могут напасть свиньи, оставил её в постройке и ушёл. А свиньи выбрались из стойла и прокусили ей артерию. В итоге девушка умерла от кровопотери. Теперь скотник подозревается в «иных действиях сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней».

Возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления. Подозреваемый задержан, допрошен, он полностью признал вину в совершенном преступлении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Фонтанка» подробно рассказывала о загадочной смерти школьницы в хлеву со свиньями. Сначала в её гибели подозревали агрессивных животных, но постепенно в деле появился след человека.

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Комментарии
15
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Есть в этом что-то традиционно-ценное.
Игорь Протасов
1 час
Традиционные ценности... глубинный народ...
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