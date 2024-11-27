Найденную в хлеву школьницу могли оглушить, изнасиловать и оставить свиньям

Как сообщает 27 ноября NGS24 со ссылкой на следователей, подозреваемый скотник мог совершить с подростком действия сексуального характера. Он, как полагает СК, конфликтовал с её отцом-управляющим и захотел в отместку зарезать скот. Когда мужчина зашел в коровник, то столкнулся с кормившей животных школьницей и напал на нее. Девушка сопротивлялась, но после сильного удара бревном потеряла сознание, чем, вероятно, и воспользовался злодей. Получив свое, он, понимая, что на беспомощную жертву могут напасть свиньи, оставил её в постройке и ушёл. А свиньи выбрались из стойла и прокусили ей артерию. В итоге девушка умерла от кровопотери. Теперь скотник подозревается в «иных действиях сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней».