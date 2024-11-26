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Происшествия Загадка смерти школьницы в хлеву со свиньями: в деле появился человек

Загадка смерти школьницы в хлеву со свиньями: в деле появился человек

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12 комментариев

В деле о смерти 17-летней девушки из поселка Ушканка Красноярского края появилась новая версия. Сначала сообщалось об укусах свиней, потом об ударе быка, а теперь появился человек. Это 40-летний сосед семьи. Он подозревается в убийстве. К такому предположению пришли следователи и криминалисты СК вместе с полицией, сообщает 26 ноября NGS24.RU.

По версии следствия, между отцом девушки и соседом был конфликт. Сосед решил воспользоваться отъездом супругов в Красноярск и уничтожить весь их скот. Вечером он пробрался в хлев — и увидел там их дочь, которая пришла кормить скотину. Мужчина, как предполагается, ударил девушку по голове, она потеряла сознание и упала, а свиньи выбрались из стойла и прокусили ей артерию. В итоге она умерла от кровопотери.

Трагедия, напомним, произошла 24 ноября. Ближе к полуночи к 11-класснице пришел её друг и нашёл её мёртвой в хлеву — со следами зубов животных. Следователи опросили молодого человека, так как было предположение, что он мог убить школьницу, но у него есть алиби. Позже появилась информация, что девушку мог забодать бык, а теперь — и об убийстве. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

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Смерть Убийство Красноярский край
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Комментарии
12
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59 минут
Свиньи занесли и отмазались
DEMOMON
1 час
Разве это называется смерть по неосторожности?
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