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Город В Ленинградском зоопарке рассказали, из-за чего может разозлиться медведица Хаарчаана

В Ленинградском зоопарке рассказали, из-за чего может разозлиться медведица Хаарчаана

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6 комментариев

В Ленинградском зоопарке белая медведица Хаарчаана продолжает очаровывать посетителей. Однако необдуманные действия могут разозлить всеобщую любимицу. 27 ноября в зоопарке напомнили о том, что может испортить настроение Хаарчаане и другим обитателям.

Источник:

Не стоит фотографировать жителей зоопарка со вспышкой, это может их напугать. После подобного стресса животные долго восстанавливаются. Не кормите животных тем, что принесли с собой. Не нужно бросать в вольеры различные предметы, ничем хорошим это не закончится. Не кричите рядом с клетками и не стучите по стеклам, это раздражает зверей. Такие простые правила смогут помочь вам насладиться походом в зоопарк и сохранить покой его обитателей.

Хаарчаана каждый день резвится с игрушками в бассейне. Если вы готовы соблюдать все, о чем было написано выше, приходите и посмотрите на медведицу и ее соседей.

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Комментарии
6
Леонтий
41 минута
Достала медведица эта.Других новостей в городе нет.
Гость
1 час
Некоторых посетителей зоопарка самих следует сажать в вольер. (
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