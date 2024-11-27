В Ленинградском зоопарке рассказали, из-за чего может разозлиться медведица Хаарчаана

В Ленинградском зоопарке белая медведица Хаарчаана продолжает очаровывать посетителей. Однако необдуманные действия могут разозлить всеобщую любимицу. 27 ноября в зоопарке напомнили о том, что может испортить настроение Хаарчаане и другим обитателям.

Источник: Ленинградский зоопарк

Не стоит фотографировать жителей зоопарка со вспышкой, это может их напугать. После подобного стресса животные долго восстанавливаются. Не кормите животных тем, что принесли с собой. Не нужно бросать в вольеры различные предметы, ничем хорошим это не закончится. Не кричите рядом с клетками и не стучите по стеклам, это раздражает зверей. Такие простые правила смогут помочь вам насладиться походом в зоопарк и сохранить покой его обитателей.

Хаарчаана каждый день резвится с игрушками в бассейне. Если вы готовы соблюдать все, о чем было написано выше, приходите и посмотрите на медведицу и ее соседей.