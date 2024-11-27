«Колоссальный риск проседания в следующие два года». Директор ОЭЗ Петербурга — о рисках высокой ключевой ставки для проектов резидентов

Высокая ставка ЦБ может затормозить реализацию проектов в Особой экономической зоне Петербурга. Такое мнение высказала директор ОЭЗ Тамара Рондалева в ходе форума «Российский промышленник» 27 ноября.

«При текущей ставке мы видим колоссальный риск проседания в следующие два года. Несмотря на то, что есть льготы, ставка делает невозможной реализацию сложных проектов», — сказала она. По словам Тамары Рондалевой, на меры поддержки есть большая очередь. «Ожидание промышленной ипотеки был год, сейчас насколько увеличилось, я не знаю», — отметила она.

По словам главы ОЭЗ сейчас с федеральными властями обсуждаются меры по меры поддержки для крупных инвесторов — «чтобы ускорить реализацию таких сложных проектов, чтобы закончить и запустить их», — подчеркнула она. Кроме того, в ОЭЗ не исключают, что будут выкупать здания, которые не достроили резиденты.

Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на до 21% годовых.

Сейчас ОЭЗ Петербурга размещается на двух площадках: «Нойдорф» (18,99 га, пос. Стрельна) и «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район). В 2023 году к ней были присоединены 154,8 га за счет двух новых площадок — «Парнас» и «Шушары». Сейчас власти Петербурга обсуждают присоединение еще одной площадки — «Дыбенко».