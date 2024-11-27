Рябков: Россия ожидает от США уведомлений о пусках баллистических ракет, как с «Орешником»

Россия предупредила США о запуске «Орешника», действуя в рамках соглашений 1989 года, касающихся запуска баллистических ракет, и ожидает такого же подхода от Штатов. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС в среду, 27 ноября.

«Мы соблюдаем и предыдущие соглашения, заключенные в 1989 году по раннему предупреждению о запуске баллистических ракет. И согласно этим соглашениям, незадолго до того, как мы осуществили запуск ракеты "Орешник", мы уведомили об этом США. Мы поддерживаем эту практику и ожидаем, что США будут делать то же самое», – сказал Рябков.

Ранее Рябков заявлял, что в России могут появиться ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). При этом их появление напрямую зависит от действий США.



Напомним, что 21 ноября Путин обратился к россиянам с заявлением о том, что Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе новой ракетой «Орешник». Глава Российского государства отметил, что современные средства ПВО не могут противостоять этой ракете. При этом испытания «Орешника» проходят в ответ на агрессивное поведение западных стран.

По словам президента, Россия будет «заранее предлагать мирным жителям и просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что за 30 минут до пуска «Орешника» российская сторона отправила автоматическое оповещение США. Такая программа работает по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности.