«Ворвались люди в масках, сказали сдать телефоны». В реставрационно-строительный институт зашли силовики

«У меня там учится дочь. Она мне позвонила в слезах и рассказала, что в аудиторию ворвались люди в масках, сказали сдать телефоны и после выпустили всех студентов на улицу. Остались в здании только преподаватели. Звонила в шоковом состоянии, еще с ней не встретилась, вечером буду уточнять подробности. Но после того, что случилось с ректором этого университета, хотелось бы понимания, что будет дальше это первое и почему запугивают наших детей», — написала читательница «Фонтанка» Елена.