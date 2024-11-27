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Происшествия «Ворвались люди в масках, сказали сдать телефоны». В реставрационно-строительный институт зашли силовики

«Ворвались люди в масках, сказали сдать телефоны». В реставрационно-строительный институт зашли силовики

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6 комментариев

Петербургский реставрационно-строительный институт на Лифляндской улице вновь посетили силовики. 27 ноября в вуз приехали сотрудники ОМОНа со «старшими» братьями. Перепуганные студенты рассказали обо всем родителям, те тоже всполошились.

«У меня там учится дочь. Она мне позвонила в слезах и рассказала, что в аудиторию ворвались люди в масках, сказали сдать телефоны и после выпустили всех студентов на улицу. Остались в здании только преподаватели. Звонила в шоковом состоянии, еще с ней не встретилась, вечером буду уточнять подробности. Но после того, что случилось с ректором этого университета, хотелось бы понимания, что будет дальше это первое и почему запугивают наших детей», — написала читательница «Фонтанка» Елена.

10 ноября суд арестовал ректора СПбРСИ Александра Борзова. Ему вменяют организацию незаконной миграции в составе группы. Следствие считает, что глава вуза оформлял фиктивные приглашения на учебу гражданам Египта и Сирии.

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Комментарии
8
В д. Гадюкино - дожди.
6 минут
Чекисты ничего другого не умеют.
Гость
9 минут
Какие нежные дети, пусть привыкают, у них еще в будущем масса таких историй будет, тенденция однако.
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