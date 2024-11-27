За «волосатым льдом» в хвойные леса не ходите. Показываем кудри и их создателя

Снега в Петербурге и пригородах нет уже несколько дней в связи с аномально высокими температурами, но можно встретить лед — не простой, а волосатый. Его, а также продуцирующий его гриб показывает 27 ноября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».
Это редкое явление с множеством названий: «снежные волосы», «ледяные волосы», «ледяные цветы», «ледяная шерсть», «волосатый лед», «мохнатый лед» и т. д. Оно действительно представляет собой лёд, только специфически сформировавшийся. Обязательные условия — температура ниже нуля градусов и очень высокая влажность. В гниющих деревяшках много влаги, у поверхности она замерзает и, расширяясь, выходит на поверхность через тонкие поры древесины — как фарш выходит из мясорубки через отверстия. Этот процесс продолжается, пока есть подходящая температура и жидкость в древесине. Обычно «волоски» не превышают 5 см в длину, но иногда могут достигать 20 см. И что удивительно, ультратонкие и очень хрупкие «ледяные нити» остаются отделены друг от друга и могут завиваться в «волны» и «локоны». Свою форму они способны сохранять в течение многих дней.
«Такой лёд может возникать на разлагающейся мокрой древесине только лиственных пород. В моём случае это была осина. Это природное явление можно наблюдать исключительно в Северном полушарии между 45-й и 60-й параллелями», — рассказывает Павел Глазков.
Первым «ледяные волосы» описал в 1918 году немецкий ученый Альфред Вегенер, создатель теории дрейфа материков. Он предположил, что в создании «волос» участвует какой-то гриб. Его идею подтвердили немецкие и швейцарские учёные почти век спустя, в 2015 году. Они установили, что этим грибом является Exidiopsis effusa. Сам гриб невзрачен, и, если бы не «мохнатый лёд», на него не обратили бы особого внимания. Он для разложения древесины вырабатывает сложные вещества, в частности лигнин и танин. Возможно, именно они, растворяясь в содержащейся в древесине воде, препятствуют образованию крупных кристаллов льда.
«Фонтанка» не раз показывала «волосатый лёд», его встречали даже в нынешнем сезоне.
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