За «волосатым льдом» в хвойные леса не ходите. Показываем кудри и их создателя

Снега в Петербурге и пригородах нет уже несколько дней в связи с аномально высокими температурами, но можно встретить лед — не простой, а волосатый. Его, а также продуцирующий его гриб показывает 27 ноября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре» .

Это редкое явление с множеством названий: «снежные волосы», «ледяные волосы», «ледяные цветы», «ледяная шерсть», «волосатый лед», «мохнатый лед» и т. д. Оно действительно представляет собой лёд, только специфически сформировавшийся. Обязательные условия — температура ниже нуля градусов и очень высокая влажность. В гниющих деревяшках много влаги, у поверхности она замерзает и, расширяясь, выходит на поверхность через тонкие поры древесины — как фарш выходит из мясорубки через отверстия. Этот процесс продолжается, пока есть подходящая температура и жидкость в древесине. Обычно «волоски» не превышают 5 см в длину, но иногда могут достигать 20 см. И что удивительно, ультратонкие и очень хрупкие «ледяные нити» остаются отделены друг от друга и могут завиваться в «волны» и «локоны». Свою форму они способны сохранять в течение многих дней.