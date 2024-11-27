В Петербурге утвердили законопроект об упрощенном налоговом режиме для физлиц

В Петербурге с 2025 года начнет действовать налоговая реформа, в рамках которой десятки тысяч предприятий малого бизнеса смогут перейти на упрощенную систему налогообложения. Заксобрание в окончательном, третьем чтении утвердило законопроект 27 ноября на внеочередном заседании.

На УСН со следующего года могут перейти около 55 тысяч ИП и предприятий малого бизнеса. В этом случае они перестанут платить налог на прибыль и начнут платить НДС.

Во втором чтении ЗакС отклонил поправки главы парламентской комиссии по промышленности, коммуниста Ирины Ивановой. Она, в частности, предлагала дать льготу — 50% от кадастровой стоимости для объектов недвижимости более 1000 кв. метров. В настоящее время такая льгота положена только для недвижимости менее тысячи «квадратов».

Также были отклонены предложения депутата продлить льготы для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые воспользовались ими в прошлом году.

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как будет работать налоговая реформа. Законопроект на 5 лет установил нулевую ставку налога на прибыль для технологических компаний, а также для тех из них, кто моложе 5 лет, вводит пониженную ставку по упрощенной системе налогообложения.