Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

ю-з.

 762мм 95%
Подробнее
3 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Петербург настоящего и будущего глазами архитекторов
У скейтера без ног появились протезы
Промышленный Петербург
«Соболев — не уровень „Зенита“»
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Рейтинги "Фонтанки"
Бизнес Город В Петербурге утвердили законопроект об упрощенном налоговом режиме для физлиц

В Петербурге утвердили законопроект об упрощенном налоговом режиме для физлиц

3 319
6 комментариев

В Петербурге с 2025 года начнет действовать налоговая реформа, в рамках которой десятки тысяч предприятий малого бизнеса смогут перейти на упрощенную систему налогообложения. Заксобрание в окончательном, третьем чтении утвердило законопроект 27 ноября на внеочередном заседании.

На УСН со следующего года могут перейти около 55 тысяч ИП и предприятий малого бизнеса. В этом случае они перестанут платить налог на прибыль и начнут платить НДС.

Во втором чтении ЗакС отклонил поправки главы парламентской комиссии по промышленности, коммуниста Ирины Ивановой. Она, в частности, предлагала дать льготу — 50% от кадастровой стоимости для объектов недвижимости более 1000 кв. метров. В настоящее время такая льгота положена только для недвижимости менее тысячи «квадратов».

Также были отклонены предложения депутата продлить льготы для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые воспользовались ими в прошлом году.

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как будет работать налоговая реформа. Законопроект на 5 лет установил нулевую ставку налога на прибыль для технологических компаний, а также для тех из них, кто моложе 5 лет, вводит пониженную ставку по упрощенной системе налогообложения.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Отец Родной
2 часа
Упрощённая система - просто плоти нолог и всё 🤣🤣🤣
altnec
1 час
Уважаемые граждане-сограждане, подскажите плиззз, как трудоустроиться в муниципальный или областной Департамент реализации законодательства в сфере здравоохранения,а? их же сотни, и сотрудники нужны в такие Департаменты. Там же целые структуры многотысячные, зарплаты, пенсии мама-не-горюй.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Новости компаний
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»
26 ноября, 15:40
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55