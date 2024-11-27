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Политика Матвиенко назвала запуск «Орешника» и слова Путина мощнейшим актом геополитики

Матвиенко назвала запуск «Орешника» и слова Путина мощнейшим актом геополитики

1 603
33 комментария

Применение Россией баллистической ракеты «Орешник» и обращение главы государства Владимира Путина стали мощнейшим актом современной геополитики. Значимость его еще долго будет раскрываться. Об этом в среду, 27 ноября, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Обращение президента Российской Федерации вместе с успешной демонстрацией нашего российского гиперзвукового оружия — это такой мощнейший акт современной геополитики», — сказала она.

По словам Матвиенко, этот мощный сигнал, посланный Владимиром Путиным, был принят и расшифрован «всеми адресатами».

Также спикер Совфеда отметила, что Россия должна быть и дальше готова к безрассудным шагам со стороны стран Запада.

«Мы не имеем права расслабляться. И то, что ответ будет адекватный, теперь, по-моему, ни у кого на этот счет нет сомнений», — заявила Матвиенко.

Президент России Владимир Путин в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами.

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Валентина Матвиенко Владимир Путин Орешник
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Комментарии
33
281150096
1 час
Ну теперь понятно, почему так дорожает доллар и евро - это они слов Путина испугались.
забыл все
1 час
ещё один старческий маразм
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