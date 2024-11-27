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Происшествия Суд направил на принудительное лечение жителя Челябинска, державшего в плену девушку-подростка

Суд направил на принудительное лечение жителя Челябинска, державшего в плену девушку-подростка

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6 комментариев

Жителя Челябинска Владимира Ческидова, удерживавшего в плену на протяжении 14 лет девушку и расчленившего еще одну жертву, направили на принудительное лечение. Об этом сообщает СУ СК России по Челябинской области в среду, 27 ноября.

«Назначить принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сказал судья, передает РИА Новости.

Суд признал, что Ческидов совершил ряд уголовных преступлений: похищение человека, убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера. Судебная сексолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает психическим заболеванием. 

«Он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими», — сообщает СУ СК по региону. 

Жертва похищения познакомилась с мужчиной в 2009 году, в возрасте 19 лет, у автовокзала Челябинска. Он пригласил девушку домой и больше не выпускал. Вырваться пленнице удалось, когда 51-летнего Владимира увезли в больницу.

Также в 2011 году Ческидов убил другую молодую девушку, с которой также познакомился у автовокзала «в период с января 2008 года по август 2009 года» и удерживал в плену несколько лет. Её останки нашли в погребе. 

При этом все эти годы мужчина жил в одном доме с матерью — 72-летней Валентиной. По словам освободившейся из плена, именно пенсионерка помогла ей сбежать 30 июля 2023 года, но всё это время она знала о похищенных девушках.

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Комментарии
6
Zet
38 минут
и почему она подросток?
Полно Вам, батюшка
55 минут
и кина не надо
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