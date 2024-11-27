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Происшествия Снега выпало как за всю зиму сразу. В Благовещенске введен режим ЧС из-за «бури столетия»

Снега выпало как за всю зиму сразу. В Благовещенске введен режим ЧС из-за «бури столетия»

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4 комментария

В Благовещенске из-за «бури столетия» ввели режим ЧС. В городе выпало такое количество снега, какое обычно выпадает за всю зиму. Школьники переведены на дистанционное обучение до пятницы включительно. О подробностях происходящего 27 ноября сообщает местная администрация и мэр Благовещенска Олег Имамеев.

«Все силы и средства направлены на борьбу с последствиями „бури столетия“. ГСТК и привлеченная техника работают круглосуточно», — уточняют в городской администрации. Водителей просят не оставлять машины на обочинах, так как это усложняет работу по уборке снега. Работодателям на их усмотрение разрешено сократить рабочий день или перевести сотрудников на дистант.

«По информации Амурского гидрометцентра, в областном центре за сутки 26 ноября выпало 22,6 миллиметра снега. За ночь 27 ноября — 12,7 миллиметра снега», — отметили в администрации Благовещенска.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что из-за погодных условий несколько рейсов из Благовещенска перенесли на более позднее время.

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус поясняет, что Приморье накрыло таким количеством осадков из-за маньчжурского циклона.

Мэр города обратился к руководству предприятий с просьбой убрать снег на своих прилегающих территориях. Городские службы, по его словам, работают круглосуточно. Идет постепенная уборка улиц и дворов.

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Комментарии
5
Als
1 час
"За сутки 26 ноября выпало 22,6 миллиметра снега" А сугробы выросли на 22 сантиметра. Как так?
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