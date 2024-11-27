Пилота, жестко посадившего вертолет в Мурманской области, начали судить. Рассказываем, как Ми-8 летел по приборам и ударился о лед

В Мурманской области перед судом предстанет 58-летний первый пилот вертолета Ми-8 Павел Шитиков. Его подозревают в нарушении правил безопасности движения воздушным судном. Как заявил сам капитан, в тот раз лично он не управлял вертолетом, а руководил действиями второго пилота, пишет 27 ноября «Ъ».

Вынужденную посадку вертолет Ми-8 совершил в Мурманской области из-за неисправности двигателей, писала «Фонтанка». Сам инцидент произошел в мае 2024 года. Судно пришлось посадить на лед озера Ловозеро. На борту находились три члена экипажа и четыре пассажира, никто не пострадал.

Расследование провели специалисты Межгосударственного авиакомитета (МАК) и установили, что уровень профподготовки всех членов экипажа соответствовал полетному заданию. С вертолетом также все было в порядке, хоть до аварии он и использовался 44 года. Однако если система спутниковой навигации ГЛОНАСС на нем была, то системы EGPWS/TAWS, предупреждающей о близости с землей, не было, пишет «Ъ». В таких случаях пилоты могли полагаться на радиовысотомер Ми-8, но, отметили в МАК, при полетах на малой высоте над слоем льда это устройство могло измерять расстояние с большими отклонениями. По плану полет должен был совершаться на скорости в 180 км/ч и высоте 600 м, но вертолет шел на 100-150 метров ниже.

Фактически судном управлял второй пилот, а его действия контролировал первый, Павел Шитиков. Когда до пункта назначения оставалось 12 км, командир отдал приказ заходить на посадку. В 4 км до точки командир начал нервничать из-за ухудшающихся погодных условий и материться.

В МАК пришли к выводу, что капитан судна, учитывая погодные условия, должен был отдать приказ на возвращение в пункт вылета, однако не сделал этого. Продолжив полет, он нарушил требования Федеральных авиационных правил. Второй пилот на допросе показал, что сосредоточился на приборном пилотировании, «изменений в работе двигателей не воспринимал».

При этом на площадке Ловозера радионавигационных средств для захода на посадку не было. Экипаж должен был перевести вертолет в горизонтальный полет, но этого не произошло, убедились в МАК. Бортпроводник заявил, что Ми-8 находится в 100 м над поверхностью.

Командир судна обратил внимание второго пилота на то, что тот все время отклоняется влево, и взял правее. Ми-8 продолжил снижаться. Когда до посадки оставалось менее 3 км, сработала сигнализация. Бортмеханик сообщил остальному экипажу, что вертолет всего в 60 м над озером.

В МАК отметили, что правильно было бы прекратить снижение и уйти в набор высоты, а командир судна должен был взять управление на себя. Но этого сделано не было, и вертолет ударился о поверхность. Корпус воздушного судна сильно деформировался, а хвостовая балка отвалилась.

Поскольку вертолет Ми-8 был достаточно старым, иск к Шитикову предъявлен на сумму всего в 3 млн рублей.