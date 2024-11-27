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Происшествия От обстрелов в России за неделю погибли семь мирных жителей, пострадали 64

От обстрелов в России за неделю погибли семь мирных жителей, пострадали 64

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11 комментариев

За неделю с 18 по 24 ноября от обстрелов в российских регионах пострадали 64 мирных жителя (ранены 55 взрослых и двое детей) и погибли семеро. Об этом в своем телеграм-канале 27 ноября сообщает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Самые тяжелые случаи за неделю произошли в Курской области, где многодетная мать погибла, а ее супруг получил ранение при подрыве их автомобиля на противопехотной мине, а также в Горловке (ДНР), где из-за удара БПЛА пострадали десять пассажиров маршрутки и 12 человек получили ранения в результате обстрела кассетными боеприпасами.

По словам Мирошника, зафиксирован рост использования FPV-дронов. Больше всего атак БПЛА происходит в ДНР, Белгородской, Курской и Брянской областях, массовым налетам подвергается север ЛНР.

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Комментарии
11
houspi
1 час
Главное, что провели денацификацию и демилитаризацию соседа. Без этого жертв могло бы быть гораздо больше.
Гость
2 часа
Поняли ли люди , что в глав районов и и их родню ,и их окружение ничего не летит , там все сыты и довольны. Вот и встряхнитесь и поймите, что даже точечные данные на вас скинуты.
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