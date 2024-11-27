Победит кто-то один. Помогите нам выбрать лучший магазин года!

Помните, мы просили вас прислать нам названия компаний, которые вы бы назвали лучшими в номинации «Магазин года»? На основе ваших голосов мы отобрали десятку финалистов. И теперь просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.

«Магазин года» — одна из 10 номинаций премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году. Претендовать на попадание в финал могла любая компания в сфере ретейла — гипермаркет, строительный магазин, сеть продуктовых. Благодаря вашим голосам в ТОП-10 вошли:

«ВкусВилл»;

Торговая сеть «Дикси»;

Сеть пекарен «Ленинградские булочные»;

Гипермаркет «Лента»;

Сети гипермаркетов «О’Кей»;

Торговый дом «Перекресток»;

Строительный торговый дом «Петрович»;

Сеть супермаркетов «Пятерочка»;

Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги»;

Магазин фруктов и овощей Plod.

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какой магазин вам нравится посещать больше всего? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас.

Для того чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».