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Происшествия Беспилотники ночью атаковали шесть регионов

Беспилотники ночью атаковали шесть регионов

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1 комментарий

В утреннем отчете Минобороны о ночных атаках 27 ноября — шесть регионов.

По данным министерства, дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российской территорией 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 БПЛА над Ростовской областью, семь над Белгородской, два над Воронежской и по одному над Смоленской, Курской и Брянской областями.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утром сообщил об атаке 10 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле, по его словам, нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пишет, что ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ были уничтожены несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в области сохраняется.

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Комментарии
1
Гость
37 минут
некоторые думали, что продавая сведения о стране их возвысят, нет, все места заняты, не будьте последними, отвлекитесь от рюмки и безделья, начинайте думать о Родине.
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