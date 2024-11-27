Беспилотники ночью атаковали шесть регионов

В утреннем отчете Минобороны о ночных атаках 27 ноября — шесть регионов.
По данным министерства, дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российской территорией 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 БПЛА над Ростовской областью, семь над Белгородской, два над Воронежской и по одному над Смоленской, Курской и Брянской областями.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утром сообщил об атаке 10 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле, по его словам, нет.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев пишет, что ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ были уничтожены несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в области сохраняется.
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