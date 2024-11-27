Беспилотники ночью атаковали шесть регионов

По данным министерства, дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российской территорией 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 БПЛА над Ростовской областью, семь над Белгородской, два над Воронежской и по одному над Смоленской, Курской и Брянской областями.