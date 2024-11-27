«Человеческое что-то должно быть?» Блогеры из Петербурга рассказали, как их дочь с кровоточащей раной отказывались принимать без бахил

Блогеры Лера и Даня Гусаровы рассказали историю о работе системы здравоохранения в Петербурге. Они привели дочь Николь с травмированной рукой и шоком в травмпункт поликлиники, а там с помощью затянули. О произошедшем со стороны Леры пишет 27 ноября telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Также мы поговорили с Даниилом Гусаровым, который поделился своими эмоциями от посещения двух государственных медучреждений.

«Мия с Николь утром повздорили немного, начали делить помаду, в итоге Николь у Мии вырвала ее и понесла положить в ящик под телевизором. А Мия разогналась и со всей силы закрыла ящик… А там были пальцы Николь, и всё. <…> Смотрю, у нее кость торчит из пальца», — написала Лера в своем блоге.

В скорой родителям посоветовали самим доехать до ближайшего травмпункта, ведь «так будет быстрее». Гусаровы с ребенком поехали в травмпункт поликлиники № 14 Петроградского района. Даниил еще не успел зайти в кабинет, как его, жену и ребенка сразу же отправили надевать бахилы и снимать верхнюю одежду. Родители не хотели тратить время на выяснение отношений и сделали так, как их попросили. После этого они зашли в кабинет повторно и медики спросили их, прикреплены ли они к поликлинике, на что получили отрицательный ответ и удивление.

«Я сказал о том, что скорая посоветовала приехать в их поликлинику, так как нам нужно было экстренно. Мне врач говорит, что направить нас дальше никуда не может, ведь мы не прикреплены», — сказал «Фонтанке» Даниил. Мужчина попросил взять ребенка на осмотр, а сам в этот момент хотел заполнить необходимые документы, однако, по его словам, получил категорический отказ.

«Я подумал, ну человеческое что-то должно быть? Вот так просто выгнать за дверь ребенка, у которого кровь из пальца идет?» — поделился Гусаров. Родители решили ехать в платную поликлинику. Там травмпункта не оказалось, но им посоветовали добраться до Детской городской больницы № 2 Марии Магдалины. Приехав, родители столкнулись с полярно другим отношением к ним. По словам Даниила, как только они там оказались, сотрудники сразу же начали отвлекать девочку игрушками, книжками и расспросами о том, что случилось с ней. В этой больнице также нужно было заполнить необходимые документы и зарегистрироваться, однако это, по словам Даниила, оказалось намного приятнее и спокойнее для всех, чем в первом медучреждении.

Ребенку провели все необходимые процедуры. К счастью, предполагаемый перелом не подтвердился, девочке диагностировали сильный ушиб. Гусаровы вместе с дочерью отправились домой. После этого Даниилу позвонили из полиции и спросили, каким образом ребенок получил травму и нет ли у мужчины к кому-то претензий в связи с произошедшим. Блогер рассказал, как всё случилось, и сообщил, что претензии у него есть к поликлинике Петроградского района и медицинскому персоналу, который там работает. Сейчас Даниил Гусаров собирается с видеодоказательством приема в этой поликлинике обращаться в полицию. Он хочет, чтобы с подобным отношением никто из пациентов больше не сталкивался.

Лера и Даня Гусаровы снимают зарисовки из семейной жизни. Совместные ролики пары начали набирать популярность в TikTok, и сейчас на их аккаунт там подписаны около 3 млн. На «Фонтанку» они уже попадали в январе этого года, когда в их квартире случился пожар.