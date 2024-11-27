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Город Недвижимость Петербург настоящего и будущего глазами архитектурной элиты. «Фонтанка» показывает проекты с биеннале

Петербург настоящего и будущего глазами архитектурной элиты. «Фонтанка» показывает проекты с биеннале

2 979
13 комментариев
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В Этнографическом музее стартовала XIX биеннале «Архитектура Петербурга». На ней традиционно представили проекты и концепции. «Фонтанка» показывает самое любопытное, что построили, собираются строить или просто предлагают реализовать в Петербурге и Ленобласти.

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Биеннале проводит Объединение архитектурных мастерских (ОАМ). «Мы пытаемся сказать, прежде всего, что мы есть, что мы строим в этом городе, что мы его любим, что мы все время думаем, — рассказал на открытии председатель ОАМ, архитектор Олег Харченко. — Все время ведем дискуссии о том, уместна или не уместна та или иная стилистика, тот или иной масштаб, как дальше развивать какие-то направления, как совершенствовать типологические моменты, связанные с проектированием того или иного вида строительства. И это интересно, это интересно, и мы хотим этим поделиться». Спикер подчеркнул, что «результатов много», и они, на его взгляд, хорошие.

«Банки с огурцами»

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Самый загадочный проект в экспозиции. Авторы — Sloi Architects. Описание лаконичное: концепт «Банки с огурцами». Философские поиски на территории России.

Инициативная концепция небоскреба будущего Ingmar Architects

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Концепция небоскреба не имеет отношения к «Газпрому», и в настоящий момент реализация этого предложения не планируется. Авторы показали, как мог бы выглядеть небоскреб будущего. Здание имеет высоту 500 метров. Опора небоскреба — в виде вант, здание имеет собственный парк и солнечные батареи. В танкерах располагаются дата-центры, которые охлаждаются морской водой. Само здание плавающее, хотя находится в статичном положении. Как пояснил глава архитектурной мастерской Ингмар Витвицкий, за счет вант такое здание было бы в три раза легче, чем здания аналогичной высоты и площади.

Экогалерея «Газпром» на Приморском проспекте

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Концепция «Земцов, Кондиайн и партнеры» — финалист конкурса. Заказчиком выступает ПАО «Газпром». Экогалерея — продолжение парка 300-летия, поэтому авторы предложили выполнить здание в виде холма с серпантином пешеходных пандусов и ступенями видовых амфитеатров. В «холме» — четыре застекленных атриума с тропическими растениями, а также главное внутреннее пространство — «Большой Каньон». Там же предусмотрены спортивные площадки, зоны отдыха, коворкинг, скалодром, переговорные, заведения общепита.

Реконструкция Николаевского кавалерийского училища

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На Лермонтовском проспекте, 57 в августе 2024 года после реконструкции здания-памятника была введена школа. В этом здании в свое время учились поэт Михаил Лермонтов и композитор Модест Мусоргский. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте.

Аэропортовый комплекс Левашово

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Продемонстрированный на биеннале проект уже реализован, в настоящее время работает в тестовом режиме. В составе комплекса — здание аэровокзала «Газпром авиа» для внутренних рейсов. Покрытия навесов выполнены из фотоэлементов. В архитектуре сквозят мотивы северной природы — камень из местных карьеров, сосны на гранитной стене.

Мемориал, посвященный Ленинградской битве

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Концепция мемориала на Петербургском шоссе авторства «Архитектурного бюро Земцов, Кондиайн и партнеры» — финалист первого этапа конкурса. В основе композиции — образ крепости. Скрещенные лучи прожекторов являются вертикальным акцентом. В основании лучей — бастион в форме пятиконечной звезды.

Реконструкция ДК «Невский» под центр искусств «Газпрома»

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Концепцию подготовило архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». Авторы предложили относиться к ДК как к «историческому объекту, помещенному в современную оболочку, интегрированную в фасады». В новом образе свои ассоциации находят основные образовательные направления искусств — музыкальное, изобразительное и хореография. Подсветка панелей имеет разнообразные программы и создаст яркий акцент на берегу Невы.

Особняк Мессонье (особняк Сименса)

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Здание на Кожевенной линии, 38 было сдано в аренду по программе «Рубль за метр», которая предполагает работы по реставрации и приспособлению к современному использованию. Проект подготовила «НИиПИ Спецреставрация». На первом и втором этажах — выставочные залы и буфет, на третьем — технические помещения.

Водовзводная башня инженера Инка

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«Архитектурная мастерская Юсупова» представила проект реставрации и приспособления здания под музейно-исторический комплекс. Здание расположено в поселке Верево (Гатчинский район Ленобласти).

Канатный цех завода «Красный гвоздильщик»

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Реставрация была завершена в 2024 году. Здание приспособили под общественно-деловую функцию. Летом в башне здания уже открылась фотовыставка.

Историко-культурный центр с музеем архитектора Косякова

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Проект «Архитектурной мастерской Юсупова» — приспособление комплекса церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Коваши Ленобласти (Ломоносовский район).

Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей. Основное здание

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Исследовательский центр «Россетей», построенный по проекту AMD Architects, открыли весной 2024 года. Внутри занимаются разработкой технологий в сфере энергетики, разработкой, испытанием и сертификацией оборудования.

Форт Обручев, Кронштадт

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Концепцию разработала «Студия 17». В рамках нее предложено построить плавучие домики, музей фортификации под открытым небом, парк, спортивные и детские площадки, порт и причал туристических теплоходов, крытую танцплощадку, марину, концертную арену и обсерваторию.

Завод сухарный Кронштадтского адмиралтейства

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Проект «Архитектурной мастерской Юсупова» — реставрация и приспособление федерального памятника на территории парка «Патриот» ЗВО. В здании откроются выставочные пространства. Основная экспозиция — об истории здания и технологии изготовления сухарей для Балтийского военно-морского флота.

Комплексная малоэтажная застройка кварталов 6-7 микрорайона Юнтолово

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Проект разработало Sloi Architects.

Жилой комплекс на Матисовом острове

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Проект на Перевозной улице, дом 1, литера Б, разработала архитектурная мастерская INTERCOLUMNIUM.

Жилой комплекс «Бетанкур»

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Проект Ingmar Architects выглядит как картинка из будущего. Из названия понятно, что место для ЖК — на Васильевском острове у одноименного моста.

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Комментарии
13
Danik
1 час
Одно слово - жуть! И банка с огурцами. Видать пили крепко при творениях, рассол необходим! Метро, центр города, пригороды. Парки и сады! А тут кошмар для газпрема.
Ну что начинается то?
3 минуты
ТерпИм только жк Бетанкур. И то, что там на самом деле будет в итоге?! Остальное - московские коробки которые своим видом никак не отражают дух города и задумки Петра. Город портят, неистово и в запой.
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