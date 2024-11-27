Петербург настоящего и будущего глазами архитектурной элиты. «Фонтанка» показывает проекты с биеннале

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







В Этнографическом музее стартовала XIX биеннале «Архитектура Петербурга». На ней традиционно представили проекты и концепции. «Фонтанка» показывает самое любопытное, что построили, собираются строить или просто предлагают реализовать в Петербурге и Ленобласти.

1 из 14 Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

Биеннале проводит Объединение архитектурных мастерских (ОАМ). «Мы пытаемся сказать, прежде всего, что мы есть, что мы строим в этом городе, что мы его любим, что мы все время думаем, — рассказал на открытии председатель ОАМ, архитектор Олег Харченко. — Все время ведем дискуссии о том, уместна или не уместна та или иная стилистика, тот или иной масштаб, как дальше развивать какие-то направления, как совершенствовать типологические моменты, связанные с проектированием того или иного вида строительства. И это интересно, это интересно, и мы хотим этим поделиться». Спикер подчеркнул, что «результатов много», и они, на его взгляд, хорошие.



«Банки с огурцами»

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







Самый загадочный проект в экспозиции. Авторы — Sloi Architects. Описание лаконичное: концепт «Банки с огурцами». Философские поиски на территории России.

Инициативная концепция небоскреба будущего Ingmar Architects

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







Концепция небоскреба не имеет отношения к «Газпрому», и в настоящий момент реализация этого предложения не планируется. Авторы показали, как мог бы выглядеть небоскреб будущего. Здание имеет высоту 500 метров. Опора небоскреба — в виде вант, здание имеет собственный парк и солнечные батареи. В танкерах располагаются дата-центры, которые охлаждаются морской водой. Само здание плавающее, хотя находится в статичном положении. Как пояснил глава архитектурной мастерской Ингмар Витвицкий, за счет вант такое здание было бы в три раза легче, чем здания аналогичной высоты и площади.

Экогалерея «Газпром» на Приморском проспекте

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







Концепция «Земцов, Кондиайн и партнеры» — финалист конкурса. Заказчиком выступает ПАО «Газпром». Экогалерея — продолжение парка 300-летия, поэтому авторы предложили выполнить здание в виде холма с серпантином пешеходных пандусов и ступенями видовых амфитеатров. В «холме» — четыре застекленных атриума с тропическими растениями, а также главное внутреннее пространство — «Большой Каньон». Там же предусмотрены спортивные площадки, зоны отдыха, коворкинг, скалодром, переговорные, заведения общепита.

Реконструкция Николаевского кавалерийского училища

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







На Лермонтовском проспекте, 57 в августе 2024 года после реконструкции здания-памятника была введена школа. В этом здании в свое время учились поэт Михаил Лермонтов и композитор Модест Мусоргский. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте.

Аэропортовый комплекс Левашово

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







Продемонстрированный на биеннале проект уже реализован, в настоящее время работает в тестовом режиме. В составе комплекса — здание аэровокзала «Газпром авиа» для внутренних рейсов. Покрытия навесов выполнены из фотоэлементов. В архитектуре сквозят мотивы северной природы — камень из местных карьеров, сосны на гранитной стене.

Мемориал, посвященный Ленинградской битве

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







Концепция мемориала на Петербургском шоссе авторства «Архитектурного бюро Земцов, Кондиайн и партнеры» — финалист первого этапа конкурса. В основе композиции — образ крепости. Скрещенные лучи прожекторов являются вертикальным акцентом. В основании лучей — бастион в форме пятиконечной звезды.

Реконструкция ДК «Невский» под центр искусств «Газпрома»

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







Концепцию подготовило архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». Авторы предложили относиться к ДК как к «историческому объекту, помещенному в современную оболочку, интегрированную в фасады». В новом образе свои ассоциации находят основные образовательные направления искусств — музыкальное, изобразительное и хореография. Подсветка панелей имеет разнообразные программы и создаст яркий акцент на берегу Невы.

Особняк Мессонье (особняк Сименса)

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







Здание на Кожевенной линии, 38 было сдано в аренду по программе «Рубль за метр», которая предполагает работы по реставрации и приспособлению к современному использованию. Проект подготовила «НИиПИ Спецреставрация». На первом и втором этажах — выставочные залы и буфет, на третьем — технические помещения.

Водовзводная башня инженера Инка

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







«Архитектурная мастерская Юсупова» представила проект реставрации и приспособления здания под музейно-исторический комплекс. Здание расположено в поселке Верево (Гатчинский район Ленобласти).

Канатный цех завода «Красный гвоздильщик»

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







Реставрация была завершена в 2024 году. Здание приспособили под общественно-деловую функцию. Летом в башне здания уже открылась фотовыставка.

Историко-культурный центр с музеем архитектора Косякова

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







Проект «Архитектурной мастерской Юсупова» — приспособление комплекса церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Коваши Ленобласти (Ломоносовский район).

Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей. Основное здание

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







Исследовательский центр «Россетей», построенный по проекту AMD Architects, открыли весной 2024 года. Внутри занимаются разработкой технологий в сфере энергетики, разработкой, испытанием и сертификацией оборудования.



Форт Обручев, Кронштадт

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







Концепцию разработала «Студия 17». В рамках нее предложено построить плавучие домики, музей фортификации под открытым небом, парк, спортивные и детские площадки, порт и причал туристических теплоходов, крытую танцплощадку, марину, концертную арену и обсерваторию.

Завод сухарный Кронштадтского адмиралтейства

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







Проект «Архитектурной мастерской Юсупова» — реставрация и приспособление федерального памятника на территории парка «Патриот» ЗВО. В здании откроются выставочные пространства. Основная экспозиция — об истории здания и технологии изготовления сухарей для Балтийского военно-морского флота.

Комплексная малоэтажная застройка кварталов 6-7 микрорайона Юнтолово

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







Проект разработало Sloi Architects.

Жилой комплекс на Матисовом острове

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)







Проект на Перевозной улице, дом 1, литера Б, разработала архитектурная мастерская INTERCOLUMNIUM.

Жилой комплекс «Бетанкур»

Источник: Предоставлено Объединением архитектурных мастерских (ОАМ)





