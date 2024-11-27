Петербург настоящего и будущего глазами архитектурной элиты. «Фонтанка» показывает проекты с биеннале

В Этнографическом музее стартовала XIX биеннале «Архитектура Петербурга». На ней традиционно представили проекты и концепции. «Фонтанка» показывает самое любопытное, что построили, собираются строить или просто предлагают реализовать в Петербурге и Ленобласти.
Биеннале проводит Объединение архитектурных мастерских (ОАМ). «Мы пытаемся сказать, прежде всего, что мы есть, что мы строим в этом городе, что мы его любим, что мы все время думаем, — рассказал на открытии председатель ОАМ, архитектор Олег Харченко. — Все время ведем дискуссии о том, уместна или не уместна та или иная стилистика, тот или иной масштаб, как дальше развивать какие-то направления, как совершенствовать типологические моменты, связанные с проектированием того или иного вида строительства. И это интересно, это интересно, и мы хотим этим поделиться». Спикер подчеркнул, что «результатов много», и они, на его взгляд, хорошие.
«Банки с огурцами»
Самый загадочный проект в экспозиции. Авторы — Sloi Architects. Описание лаконичное: концепт «Банки с огурцами». Философские поиски на территории России.
Инициативная концепция небоскреба будущего Ingmar Architects
Концепция небоскреба не имеет отношения к «Газпрому», и в настоящий момент реализация этого предложения не планируется. Авторы показали, как мог бы выглядеть небоскреб будущего. Здание имеет высоту 500 метров. Опора небоскреба — в виде вант, здание имеет собственный парк и солнечные батареи. В танкерах располагаются дата-центры, которые охлаждаются морской водой. Само здание плавающее, хотя находится в статичном положении. Как пояснил глава архитектурной мастерской Ингмар Витвицкий, за счет вант такое здание было бы в три раза легче, чем здания аналогичной высоты и площади.
Экогалерея «Газпром» на Приморском проспекте
Концепция «Земцов, Кондиайн и партнеры» — финалист конкурса. Заказчиком выступает ПАО «Газпром». Экогалерея — продолжение парка 300-летия, поэтому авторы предложили выполнить здание в виде холма с серпантином пешеходных пандусов и ступенями видовых амфитеатров. В «холме» — четыре застекленных атриума с тропическими растениями, а также главное внутреннее пространство — «Большой Каньон». Там же предусмотрены спортивные площадки, зоны отдыха, коворкинг, скалодром, переговорные, заведения общепита.
Реконструкция Николаевского кавалерийского училища
На Лермонтовском проспекте, 57 в августе 2024 года после реконструкции здания-памятника была введена школа. В этом здании в свое время учились поэт Михаил Лермонтов и композитор Модест Мусоргский. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте.
Аэропортовый комплекс Левашово
Продемонстрированный на биеннале проект уже реализован, в настоящее время работает в тестовом режиме. В составе комплекса — здание аэровокзала «Газпром авиа» для внутренних рейсов. Покрытия навесов выполнены из фотоэлементов. В архитектуре сквозят мотивы северной природы — камень из местных карьеров, сосны на гранитной стене.
Мемориал, посвященный Ленинградской битве
Концепция мемориала на Петербургском шоссе авторства «Архитектурного бюро Земцов, Кондиайн и партнеры» — финалист первого этапа конкурса. В основе композиции — образ крепости. Скрещенные лучи прожекторов являются вертикальным акцентом. В основании лучей — бастион в форме пятиконечной звезды.
Реконструкция ДК «Невский» под центр искусств «Газпрома»
Концепцию подготовило архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». Авторы предложили относиться к ДК как к «историческому объекту, помещенному в современную оболочку, интегрированную в фасады». В новом образе свои ассоциации находят основные образовательные направления искусств — музыкальное, изобразительное и хореография. Подсветка панелей имеет разнообразные программы и создаст яркий акцент на берегу Невы.
Особняк Мессонье (особняк Сименса)
Здание на Кожевенной линии, 38 было сдано в аренду по программе «Рубль за метр», которая предполагает работы по реставрации и приспособлению к современному использованию. Проект подготовила «НИиПИ Спецреставрация». На первом и втором этажах — выставочные залы и буфет, на третьем — технические помещения.
Водовзводная башня инженера Инка
«Архитектурная мастерская Юсупова» представила проект реставрации и приспособления здания под музейно-исторический комплекс. Здание расположено в поселке Верево (Гатчинский район Ленобласти).
Канатный цех завода «Красный гвоздильщик»
Реставрация была завершена в 2024 году. Здание приспособили под общественно-деловую функцию. Летом в башне здания уже открылась фотовыставка.
Историко-культурный центр с музеем архитектора Косякова
Проект «Архитектурной мастерской Юсупова» — приспособление комплекса церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Коваши Ленобласти (Ломоносовский район).
Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей. Основное здание
Исследовательский центр «Россетей», построенный по проекту AMD Architects, открыли весной 2024 года. Внутри занимаются разработкой технологий в сфере энергетики, разработкой, испытанием и сертификацией оборудования.
Форт Обручев, Кронштадт
Концепцию разработала «Студия 17». В рамках нее предложено построить плавучие домики, музей фортификации под открытым небом, парк, спортивные и детские площадки, порт и причал туристических теплоходов, крытую танцплощадку, марину, концертную арену и обсерваторию.
Завод сухарный Кронштадтского адмиралтейства
Проект «Архитектурной мастерской Юсупова» — реставрация и приспособление федерального памятника на территории парка «Патриот» ЗВО. В здании откроются выставочные пространства. Основная экспозиция — об истории здания и технологии изготовления сухарей для Балтийского военно-морского флота.
Комплексная малоэтажная застройка кварталов 6-7 микрорайона Юнтолово
Проект разработало Sloi Architects.
Жилой комплекс на Матисовом острове
Проект на Перевозной улице, дом 1, литера Б, разработала архитектурная мастерская INTERCOLUMNIUM.
Жилой комплекс «Бетанкур»
Проект Ingmar Architects выглядит как картинка из будущего. Из названия понятно, что место для ЖК — на Васильевском острове у одноименного моста.