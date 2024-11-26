В Ленобласти мальчик с отправлением попал из гимназии в реанимацию

Из кабинета школьного врача мальчик отправился в больницу на скорой. О произошедшем в Тихвинском районе Ленобласти «Фонтанке» стало известно 26 ноября.

Днем во вторник 11-летний учащийся гимназии пришел в медкабинет учебного заведения. По всей видимости, мальчик пожаловался на самочувствие. От школьного врача его уже забирала скорая помощь.

По нашим данным, медики диагностировали у ребенка отправление неизвестным веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию.