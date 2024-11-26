«Считаем правильным уважать религиозные особенности питания». В Норильске поставщик еды для школ убрал из меню свинину

В Норильске поставщик школьного питания исключил свинину из рациона для учеников, объяснив это соображениями безопасности, а также религиозными мотивами. Этому предшествовало обращение одной из жительниц к мэру города Дмитрию Карасеву, сообщало 26 ноября местное издание «Северный город».

Представители предприятия «ПроСервис Таймыр» пригласили родителей школьников на внеочередную дегустацию меню для учеников и объяснили свою позицию.

Ряд родителей сочли исключение свинины неправильным. По их словам, для детей в других городах региона и страны доступны блюда из этого вида мяса.

В «ПроСервисе Таймыр» отметили, что действительно убрали свинину из школьного рациона, оставив лишь говядину и курицу. Представитель компании указал, что в говядине выше содержание белка, необходимого детям для роста. Также, по его словам, говядина безопаснее для детского питания, поскольку свинина чаще прочих видов мяса подвержена заражению в силу особенностей питания этих животных. Также он сказал, что поставщик считает правильным «уважать религиозные особенности питания многих детей нашего многонационального города». О преимуществах мяса курицы перед свининой представитель организации не рассказал.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора добавила, что свинина не запрещена для школьного питания, но необходимо соблюдать периодичность ее приготовления.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что председатель общественного движения «Высший совет осетин», предприниматель и депутат парламента Северной Осетии Зелимхан Ватаев 13 сентября обратился к петербургской компании с просьбой скорректировать ассортимент и написал об этом у себя в телеграм-канале. Ватаев попросил убрать из меню осетинские пироги со свининой и курицей, поскольку, по его мнению, это оскорбляет чувства осетин. Стороны пришли к соглашению: возмутившие депутата осетинские пироги из продажи убрали.