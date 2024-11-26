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Новости компаний Общество «Не надо демонизировать Superjet»: «Ростех» прокомментировал инцидент с SSJ

«Не надо демонизировать Superjet»: «Ростех» прокомментировал инцидент с SSJ

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10 комментариев

Показатели надежности самолетов Sukhoi Superjet такие же, как у аналогичных самолетов иностранного производства, а регулярность вылетов самолетов этого типа составляет 98% по статистике 2024 года. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба «Ростеха», заявление которой приводит РИА Новости.

«Не надо демонизировать Superjet», призвали в «Ростехе» и добавили, что «все известные серьезные происшествия с SSJ связаны либо с человеческими, либо неблагоприятными внешними факторами».

«Если посмотреть статистику авиационных инцидентов в целом, то в ней можно увидеть самолеты всех производителей, включая Boeing, Airbus, Embraer», — сказано в сообщении. В «Ростехе» также пояснили: статистика демонстрирует, что любое воздушное судно не застраховано от плохой погоды, ошибок обслуживания или пилотирования, и сама по себе она «не говорит о том, что самолёты плохие».

Пожар на борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» начался воскресным вечером. По данным турецких властей, сигнал тревоги был подан в 21:34 мск, тушение началось через две минуты, в 21:36. Пассажиров и экипаж эвакуировали в 21:43. В это время и пока самолёт убирали со взлетной полосы, более 20 самолетов вынужденно сели в запасных аэропортах (Измир, Даламан и других).

Как писала «Фонтанка», 89 пассажиров и 6 членов экипажа были эвакуированы с помощью надувных трапов. Причины возгорания двигателя устанавливаются. По данным портала Airporthaber, самолет садился в неблагоприятных погодных условиях. В инциденте разбираются Росавиация и следователи.

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Sukhoi Superjet 100 SSJ-100 Ростех Азимут Самолет
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Комментарии
11
Игорь Протасов
28 минут
Ха-ха-ха!!!
gatsby55
14 минут
Если не летать - отличный самолёт!
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