Одного из виновников вони в «Цветном городе» оштрафовали на 350 тысяч рублей

Строительную компанию ЗАО «Пилон» оштрафовали на 350 тысяч рублей из-за загрязнения ручья Горелого на территории Мурино, сообщила природоохранная прокуратура Ленобласти главе Красногвардейского района Петербурга Андрею Хорту 26 ноября. Ранее жаловались на зловоние от ручья и настаивали на проверках жители ЖК «Цветной город».

«Компания „Пилон“ привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в 350 тысяч рублей за нарушение правил использования прибрежной полосы ручья Горелый. Устранение последствий сброса загрязняющей жидкости находится на контроле природоохранной прокуратуры области. <…> Со своей стороны остаюсь на постоянной связи с жителями квартала», — рассказал Андрей Хорт.

В июле комитет государственного экологического надзора Ленобласти в ответ на жалобы жителей «Цветного города» на неприятные запахи обратился в суд с требованием ликвидировать свалку отходов производства и потребления в Мурино. Общий объем отходов оценили в 33 кубометра.

А в августе прокуратура инициировала проверку по факту загрязнения ручья в этой местности. Вопросы у правоохранителей вызвала деятельность строительных компаний ЗАО «Пилон» и ООО «Квартал».

5 ноября стало известно, что прокуратура убедилась в нарушении требований водоохранного законодательства, были возбуждены административные дела о «несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства», об «использовании водоохранной зона водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности», а также о «нарушении требования к охране водных объектов, которое может повлечь из загрязнение».

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, почему предприятия сложно привлечь к ответственности за неприятный запах вокруг жилых домов.