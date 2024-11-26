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Город Одного из виновников вони в «Цветном городе» оштрафовали на 350 тысяч рублей

Одного из виновников вони в «Цветном городе» оштрафовали на 350 тысяч рублей

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8 комментариев

Строительную компанию ЗАО «Пилон» оштрафовали на 350 тысяч рублей из-за загрязнения ручья Горелого на территории Мурино, сообщила природоохранная прокуратура Ленобласти главе Красногвардейского района Петербурга Андрею Хорту 26 ноября. Ранее жаловались на зловоние от ручья и настаивали на проверках жители ЖК «Цветной город».

«Компания „Пилон“ привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в 350 тысяч рублей за нарушение правил использования прибрежной полосы ручья Горелый. Устранение последствий сброса загрязняющей жидкости находится на контроле природоохранной прокуратуры области. <…> Со своей стороны остаюсь на постоянной связи с жителями квартала», — рассказал Андрей Хорт.

В июле комитет государственного экологического надзора Ленобласти в ответ на жалобы жителей «Цветного города» на неприятные запахи обратился в суд с требованием ликвидировать свалку отходов производства и потребления в Мурино. Общий объем отходов оценили в 33 кубометра.

А в августе прокуратура инициировала проверку по факту загрязнения ручья в этой местности. Вопросы у правоохранителей вызвала деятельность строительных компаний ЗАО «Пилон» и ООО «Квартал».

5 ноября стало известно, что прокуратура убедилась в нарушении требований водоохранного законодательства, были возбуждены административные дела о «несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства», об «использовании водоохранной зона водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности», а также о «нарушении требования к охране водных объектов, которое может повлечь из загрязнение».

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, почему предприятия сложно привлечь к ответственности за неприятный запах вокруг жилых домов.

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Комментарии
8
266413809
1 час
Не прошло и года...
alexpv
1 час
А в районе Янино как воняло так и воняет. Уж кто только не решал вопрос, и телевидение, и администрация области, и роспотребеадзор.А как не еду утром на работу, так ничего не меняется уже несколько лет. Воняет свалкой.в зависимости от розы ветров частенько и до Воейково доносит запашок, и до Разметелево и тд. Читая уже несколько лет кто только не пытаемся решить этот вопрос и полный ноль результата убедился в полной импотенции властей.
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