Госдума приняла закон о повышении налога на прибыль «Транснефти» до 40%

Госдума во втором и третьем чтениях 26 ноября приняла законопроект о повышении налога на прибыль для «Транснефти» до 40% на ближайшие шесть лет, передает «Интерфакс».

Поправки в Налоговый кодекс на прошлой неделе внесло на рассмотрение нижней палаты парламента правительство. Во вторник они были приняты в окончательном чтении.

Поправки увеличивают ставку налога на прибыль для субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов (то есть для «Транснефти»). Сейчас взимаемый с госкомпании налог рассчитывается по ставке 20%. С 2025 года, согласно налоговой реформе, налог на прибыль со всех российских организаций будет взиматься по ставке 25%. Но для «Транснефти» в налоговых периодах 2025–2030 годов ставка составит 40%.