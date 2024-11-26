Госдума приняла закон о повышении налога на прибыль «Транснефти» до 40%

Госдума во втором и третьем чтениях 26 ноября приняла законопроект о повышении налога на прибыль для «Транснефти» до 40% на ближайшие шесть лет, передает «Интерфакс».
Поправки в Налоговый кодекс на прошлой неделе внесло на рассмотрение нижней палаты парламента правительство. Во вторник они были приняты в окончательном чтении.
Поправки увеличивают ставку налога на прибыль для субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов (то есть для «Транснефти»). Сейчас взимаемый с госкомпании налог рассчитывается по ставке 20%. С 2025 года, согласно налоговой реформе, налог на прибыль со всех российских организаций будет взиматься по ставке 25%. Но для «Транснефти» в налоговых периодах 2025–2030 годов ставка составит 40%.
При этом часть суммы налога, полученная по ставке 23%, будет зачисляться в федеральный бюджет. Пополнять региональные бюджеты по-прежнему будут поступления по ставке 17%. Предполагается, что дополнительные поступления в бюджет страны от повышенной ставки могут составить 20-40 млрд рублей в год.
За первые 9 месяцев 2024 года выручка «Транснефти» увеличилась на 6,7%, до 943,2 млрд рублей. Чистая прибыль за тот же период сократилась почти на 50% и составила около 97 млрд рублей.
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