В «Азимуте» назвали причину возгорания Sukhoi Superjet 100 в Анталье

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в Анталье подожгло вытекшее на взлетно-посадочную полосу и воспламенившееся топливо. К этому, в свою очередь, привела деформация топливного бака, 26 ноября ТАСС сообщил исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий.
«Воспламенилось топливо из-за деформации топливного бака, которое вытекло на бетон, где и происходило горение», — сказал он.
Пожар на борту самолета авиакомпании «Азимут» начался воскресным вечером. По данным турецких властей, сигнал тревоги был подан в 21:34 мск, тушение началось через две минуты, в 21:36. Пассажиров и экипаж эвакуировали в 21:43. В это время, и пока самолёт убирали со взлетной полосы, более 20 самолетов вынужденно сели в запасных аэропортах (Измир, Даламан и других).
Как писала «Фонтанка», 89 пассажиров и 6 членов экипажа были эвакуированы с помощью надувных трапов. Причины возгорания двигателя устанавливаются. По данным портала Airporthaber, самолет садился в неблагоприятных погодных условиях. В инциденте разбираются Росавиация и следователи. Страховщики оценили ущерб от 2 до 3 млрд рублей.
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