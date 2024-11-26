В «Азимуте» назвали причину возгорания Sukhoi Superjet 100 в Анталье

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в Анталье подожгло вытекшее на взлетно-посадочную полосу и воспламенившееся топливо. К этому, в свою очередь, привела деформация топливного бака, 26 ноября ТАСС сообщил исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий.

Пожар на борту самолета авиакомпании «Азимут» начался воскресным вечером. По данным турецких властей, сигнал тревоги был подан в 21:34 мск, тушение началось через две минуты, в 21:36. Пассажиров и экипаж эвакуировали в 21:43. В это время, и пока самолёт убирали со взлетной полосы, более 20 самолетов вынужденно сели в запасных аэропортах (Измир, Даламан и других).