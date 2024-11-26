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Происшествия В «Азимуте» назвали причину возгорания Sukhoi Superjet 100 в Анталье

В «Азимуте» назвали причину возгорания Sukhoi Superjet 100 в Анталье

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24 комментария

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в Анталье подожгло вытекшее на взлетно-посадочную полосу и воспламенившееся топливо. К этому, в свою очередь, привела деформация топливного бака, 26 ноября ТАСС сообщил исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий.

«Воспламенилось топливо из-за деформации топливного бака, которое вытекло на бетон, где и происходило горение», — сказал он.

Пожар на борту самолета авиакомпании «Азимут» начался воскресным вечером. По данным турецких властей, сигнал тревоги был подан в 21:34 мск, тушение началось через две минуты, в 21:36. Пассажиров и экипаж эвакуировали в 21:43. В это время, и пока самолёт убирали со взлетной полосы, более 20 самолетов вынужденно сели в запасных аэропортах (Измир, Даламан и других).

Как писала «Фонтанка», 89 пассажиров и 6 членов экипажа были эвакуированы с помощью надувных трапов. Причины возгорания двигателя устанавливаются. По данным портала Airporthaber, самолет садился в неблагоприятных погодных условиях. В инциденте разбираются Росавиация и следователи. Страховщики оценили ущерб от 2 до 3 млрд рублей.

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Комментарии
24
Гугуцэ
1 час
Шикарное объяснение. А деформацию топливного бака произвел волшебник Изумрудного города мысленным усилием?
Андрей_спб
1 час
deja vu какое-то
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