Чемезов: как бы не заморозить экономику России совсем

Глава госкорпорации отметил, что в 2023–2024 годах в России произошел значительный рост промышленного производства, что сказалось и на росте инфляции.



«Говорят о том, что у нас перегретая экономика, что ее нужно охладить. Но я боюсь, как бы при охлаждении совсем не заморозить», — сказал Чемезов и добавил, то тогда «будет совсем плохо».