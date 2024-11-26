Чемезов: как бы не заморозить экономику России совсем

Экспортные контракты Ростеха при высокой ключевой ставке убыточны. Об этом во вторник, 26 ноября, рассказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на IX Международном форуме Финансового университета, передает ТАСС.
Глава госкорпорации отметил, что в 2023–2024 годах в России произошел значительный рост промышленного производства, что сказалось и на росте инфляции.
«Говорят о том, что у нас перегретая экономика, что ее нужно охладить. Но я боюсь, как бы при охлаждении совсем не заморозить», — сказал Чемезов и добавил, то тогда «будет совсем плохо».
Для «разморозки» российской экономики, поделился гендиректор «Ростеха», могут потребоваться немалые деньги, чтобы восстановить нынешний уровень производства.
Чемезов рассказал о проблемах с экспортом. По его словам, большая часть выпускаемой продукции для экспорта — это продукция длительного цикла производства. При таких контрактах, продолжил руководитель «Ростеха», авансовые платежи составляют не более 20–30 %, поэтому необходимо брать кредиты.
«При такой ключевой ставке, конечно, это просто безумие. У нас любой контракт становится уже убыточным», — заключил Чемезов.
Центробанк повысил ключевую ставку сразу с 19 до 21 процента годовых 25 октября. Решение регулятор объяснил тем, что инфляционные ожидания продолжают увеличиваться, а внутренний спрос растет значительно быстрее расширения предложения товаров и услуг.
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