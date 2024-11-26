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Происшествия Петербурженка заявила о дворнике-педофиле, который водил ее дочь в подвал, раздевал и совращал

Петербурженка заявила о дворнике-педофиле, который водил ее дочь в подвал, раздевал и совращал

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12 комментариев

Жительница Петербурга попросила полицию найти и наказать мигранта, который почти год совращал ее дочь в подвалах домов в Невском районе. Мужчина совершал с девочкой-подростком противозаконные вещи и запугивал ее, заставляя молчать. Лишь недавно школьница открылась маме. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 26 ноября.

По словам заявительницы, ее дочь подвергалась насильственным действиям сексуального характера с июня 2020 года по середину марта 2021 года. На тот момент девочке было 13 лет. Школьница познакомилась с мигрантом на улице, иностранец средних лет, подметавший двор, сам проявил инициативу.

Мужчина, со слов потерпевшей несовершеннолетней, трогал ее за руки, лез целоваться. В сентябре 2020 года он заманил ее в подъезд дома 71 к2 по проспекту Большевиков. В квартире, которую он снимал, дворник трогал девочку, раздевал. Затем встречи переместились в подвал этого же дома. Иностранец снимал с ребенка одежду, клал на пол, раздевался сам и соприкасался с девочкой. Школьница ничего никому не говорила, так как дворник ее якобы запугивал. Так мужчина с девочкой посетили еще два подвала. Имени седовласого дворника потерпевшая не знает.

В сентябре в Пушкине оперативники «детского» отдела уголовного розыска задержали нелегала, который пытался затащить в подвал восьмилетнюю девочку.

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Комментарии
12
Гость
1 час
Почему-то вспомнилось - "Она делала то, чего я даже не знал, и я уже пожалел, что ей о сексе рассказал"(с). Год(!) девочку "водили по подвалам" (и далее по тексту), и она всё боялась и боялась, а потом вдруг перестала боятся и рассказала. Подвалы, что-ли - кончились? Не верю ни на грамм в эту историю. Имхо, разумеется.
Гость
1 час
У нее аутизм ? Как он ее запугивал ?? По-моему уже страшнее , чем идти в подвал с неизвестным мужиком и страшнее представить трудно .
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