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Происшествия Тащил ребенка в подвал, трогал за интимные места. В Пушкине задержан нелегал из Таджикистана

Тащил ребенка в подвал, трогал за интимные места. В Пушкине задержан нелегал из Таджикистана

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17 комментариев

Оперативники «детского» отдела уголовного розыска ГУ МВД задержали накануне 38-летнего нелегального мигранта из Таджикистана. По версии следствия, мужчина домогался восьмилетней девочки.

Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, Пушкинский следственный отдел ГСУ СК уже возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. По материалам проверки, утром 1 сентября на улице Гумилевской мужчина пытался затащить в подвал восьмилетнюю девочку. К его несчастью, дверь оказалась закрытой. Гражданин успел облапать ребенка в паховой области.

Подозреваемый был задержан на улице Пушкинской. Последний раз он въезжал в РФ под конец 2022 года, на миграционном учете не состоит. На жизнь фигурант зарабатывал шабашками на различных стройках.

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Комментарии
17
282548571
6 сентября 2024, 08:40
Наши власти, когда не будь прекратят этот беспредел или будут ждать тяжёлых последствий!
Zet
6 сентября 2024, 08:17
власть всё вещает про реестры и учёты... а они на них просто не встают... а про взовый режим с биометрией ни слова... так держать!
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