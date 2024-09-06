Тащил ребенка в подвал, трогал за интимные места. В Пушкине задержан нелегал из Таджикистана

Оперативники «детского» отдела уголовного розыска ГУ МВД задержали накануне 38-летнего нелегального мигранта из Таджикистана. По версии следствия, мужчина домогался восьмилетней девочки.



Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, Пушкинский следственный отдел ГСУ СК уже возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. По материалам проверки, утром 1 сентября на улице Гумилевской мужчина пытался затащить в подвал восьмилетнюю девочку. К его несчастью, дверь оказалась закрытой. Гражданин успел облапать ребенка в паховой области.



Подозреваемый был задержан на улице Пушкинской. Последний раз он въезжал в РФ под конец 2022 года, на миграционном учете не состоит. На жизнь фигурант зарабатывал шабашками на различных стройках.

