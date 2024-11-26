Детали ДТП в Ленобласти, где женщина погибла, вылетев сквозь стекло: «Гетц» перебрал встречные машины

Подробности смертельной аварии в Лодейнопольском районе Ленинградской области стали известны «Фонтанке» 26 ноября.

ДТП произошло вчера около 14:20 на 7-м километре трассы Лодейное Поле — Вытегра. Машин было три, а не две, как сообщалось ранее. Жительница Подпорожья, в октябре отметившая 50-летие, управляла своим «Хёндэ Гетц». По предварительной версии, «Гетц» выехал на встречную полосу, ударил встречный «Рено Меган», а затем фуру МАЗ. За рулем «Мегана» был его хозяин, житель Лодейного Поля, фурой управлял мужчина из Брянской области.

Источник: Петербургская полиция Источник: Петербургская полиция

Погибла пассажирка «Хёндэ» из посёлка Важины Подпорожского района, ей недавно исполнилось 73 года. Она сидела сзади за водителем, не была пристёгнута и вылетела через стекло.

Про водителя «Хёндэ» известно, что в этом году её два раза привлекали к ответственности за небольшое превышение скорости.