Детали ДТП в Ленобласти, где женщина погибла, вылетев сквозь стекло: «Гетц» перебрал встречные машины

Подробности смертельной аварии в Лодейнопольском районе Ленинградской области стали известны «Фонтанке» 26 ноября.
ДТП произошло вчера около 14:20 на 7-м километре трассы Лодейное Поле — Вытегра. Машин было три, а не две, как сообщалось ранее. Жительница Подпорожья, в октябре отметившая 50-летие, управляла своим «Хёндэ Гетц». По предварительной версии, «Гетц» выехал на встречную полосу, ударил встречный «Рено Меган», а затем фуру МАЗ. За рулем «Мегана» был его хозяин, житель Лодейного Поля, фурой управлял мужчина из Брянской области.
Погибла пассажирка «Хёндэ» из посёлка Важины Подпорожского района, ей недавно исполнилось 73 года. Она сидела сзади за водителем, не была пристёгнута и вылетела через стекло.
Про водителя «Хёндэ» известно, что в этом году её два раза привлекали к ответственности за небольшое превышение скорости.
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