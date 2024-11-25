В Ленобласти иномарка врезалась в фуру. Погибла женщина

В Лодейнопольском районе Ленинградской области днем в понедельник, 25 ноября, произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась на седьмом километре трассы А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок» в 14:20. В результате столкновения иномарки и фуры погибла женщина — пассажир легковушки.

По предварительной информации, 52-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Гетц», выехал на встречную полосу движения, совершая маневр, и лоб в лоб столкнулся с грузовиком МАЗ. Удар был такой силы, что находившаяся в салоне иномарки 50-летняя женщина вылетела через заднее стекло и погибла.

Обстоятельства происшествия выясняются.