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Происшествия В Ленобласти иномарка врезалась в фуру. Погибла женщина

В Ленобласти иномарка врезалась в фуру. Погибла женщина

2 461
5 комментариев

В Лодейнопольском районе Ленинградской области днем в понедельник, 25 ноября, произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась на седьмом километре трассы А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок» в 14:20. В результате столкновения иномарки и фуры погибла женщина — пассажир легковушки.

По предварительной информации, 52-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Гетц», выехал на встречную полосу движения, совершая маневр, и лоб в лоб столкнулся с грузовиком МАЗ. Удар был такой силы, что находившаяся в салоне иномарки 50-летняя женщина вылетела через заднее стекло и погибла.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Комментарии
5
В д. Гадюкино - дожди.
37 минут
Так это не "фура врезалась в иномарку", а мастеровитый фодитель Хундая выпилил пассажирку об фуру. Ну и да... Не пора ли песателям выпилить слово "иномарка" из лексикона? Звучит смешно и глупо.
Гость
37 минут
еду сегодня домой,в Тосно. 90-100 км/ч,а меня фуры как стоячую слева обгоняют
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