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Происшествия Следователи назвали причину гибели школьницы в загоне со свиньями под Красноярском

Следователи назвали причину гибели школьницы в загоне со свиньями под Красноярском

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12 комментариев

На погибшую от укусов свиней 17-летнюю жительницу села Ушканка Красноярского края сначала напал бык. От его удара школьница потеряла сознание, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии во вторник, 26 ноября.

По версии следствия, вечером 23 ноября одиннадцатиклассница пошла в хозяйственную постройку, чтобы накормить скот. Предположительно, быки вышли в коридор загона, и один из них ударил ее рогом по голове. Девушка упала, а затем на нее набросились свиньи, которые стали ее кусать. От полученных травм школьница скончалась на месте. 

«По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила по причине острой кровопотери в результате повреждения бедренной артерии», — сообщает ведомство. 

Отмечается, что в момент трагедии родители школьницы, которые держали хозяйство, уехали из села в Красноярск. Погибшую нашел ее несовершеннолетний друг. Как пишет ngs24.ru, следователи опросили молодого человека, так как было предположение, что он мог убить школьницу. Но у него алиби. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Комментарии
12
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Голодная скотина - это страшно.
chip1
1 час
Надо было покормить рано утром, но вспомнила под вечер, хрюндели решили отомстить и договорились с быком...
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