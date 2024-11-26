Следователи назвали причину гибели школьницы в загоне со свиньями под Красноярском

На погибшую от укусов свиней 17-летнюю жительницу села Ушканка Красноярского края сначала напал бык. От его удара школьница потеряла сознание, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии во вторник, 26 ноября.
По версии следствия, вечером 23 ноября одиннадцатиклассница пошла в хозяйственную постройку, чтобы накормить скот. Предположительно, быки вышли в коридор загона, и один из них ударил ее рогом по голове. Девушка упала, а затем на нее набросились свиньи, которые стали ее кусать. От полученных травм школьница скончалась на месте.
«По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила по причине острой кровопотери в результате повреждения бедренной артерии», — сообщает ведомство.
Отмечается, что в момент трагедии родители школьницы, которые держали хозяйство, уехали из села в Красноярск. Погибшую нашел ее несовершеннолетний друг. Как пишет ngs24.ru, следователи опросили молодого человека, так как было предположение, что он мог убить школьницу. Но у него алиби.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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