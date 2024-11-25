Школьница пошла кормить свиней. Её нашли мёртвой и искусанной

Семья живёт в частном доме. Вчера вечером, пока родители уехали в Красноярск, 11-классница, по данным следствия, пошла кормить скот в хлев. Ближе к полуночи её друг, тоже несовершеннолетний, нашёл её в загоне с домашними свиньями и крупным рогатым скотом и позвал соседей, а те — медиков. Они констатировали смерть школьницы, на голове и теле было много ран от укусов животного.