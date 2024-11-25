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Происшествия Школьница пошла кормить свиней. Её нашли мёртвой и искусанной

Школьница пошла кормить свиней. Её нашли мёртвой и искусанной

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17 комментариев

В Красноярском крае погибла 17-летняя жительница села Ушканка Ужурского района, сообщает 22 ноября региональная прокуратура.

Семья живёт в частном доме. Вчера вечером, пока родители уехали в Красноярск, 11-классница, по данным следствия, пошла кормить скот в хлев. Ближе к полуночи её друг, тоже несовершеннолетний, нашёл её в загоне с домашними свиньями и крупным рогатым скотом и позвал соседей, а те — медиков. Они констатировали смерть школьницы, на голове и теле было много ран от укусов животного.

«Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой станет известна точная причина смерти», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (части 1 статьи 109 УК РФ), прокуратура поставила расследование на контроль.

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Красноярский край Смерть Подросток погиб
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Комментарии
17
282304523
54 минуты
А родители не беспокоились? Многодетыши, наверное
Гость
1 час
А вы не знали, что свинья кусается? Почитайте Некрасова!
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