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Происшествия Грузовой вагон сошёл с рельсов на станции в Петербурге. Это второй случай за неделю

Грузовой вагон сошёл с рельсов на станции в Петербурге. Это второй случай за неделю

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10 комментариев

Второй раз за неделю на рельсы в Петербурге приходится возвращать грузовой состав. С учётом аналогичных происшествий в Ленобласти, это пятый случай за месяц.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 26 ноября, устанавливаются причины схода вагона на Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский. Инцидент случился накануне на путях необщего пользования и не повлиял на работу станции.

В ночь на 18 ноября на перегоне Новая Деревня — Лахта на подъездные пути коммерческой организации возвращали тепловоз. А за два дня до этого во время маневровых работ сошёл с рельсов пассажирский вагон на станции Гатчина-Пассажирская — Балтийская. 14 ноября вагоны опрокинулись на станции Гатчина-Товарная — Балтийская. А 29 октября товарный состав засыпал углём пути на станции Лужская.

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Комментарии
11
sysh
45 минут
Может в НАТО ,что-то подправить.
Гость
46 минут
А в 2022 года вся страна сошла с пути.
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