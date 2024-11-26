Грузовой вагон сошёл с рельсов на станции в Петербурге. Это второй случай за неделю

Второй раз за неделю на рельсы в Петербурге приходится возвращать грузовой состав. С учётом аналогичных происшествий в Ленобласти, это пятый случай за месяц.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 26 ноября, устанавливаются причины схода вагона на Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский. Инцидент случился накануне на путях необщего пользования и не повлиял на работу станции.

В ночь на 18 ноября на перегоне Новая Деревня — Лахта на подъездные пути коммерческой организации возвращали тепловоз. А за два дня до этого во время маневровых работ сошёл с рельсов пассажирский вагон на станции Гатчина-Пассажирская — Балтийская. 14 ноября вагоны опрокинулись на станции Гатчина-Товарная — Балтийская. А 29 октября товарный состав засыпал углём пути на станции Лужская.